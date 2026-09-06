به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مومنی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با اشاره به برگزاری هفتاد و یکمین نشست مشترک ستاد هماهنگی خدمات سفر با حضور مدیران دستگاهها و سازمانهای عضو ستاد، استانداران و مدیرانکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانهای سراسر کشور، اظهار کرد: این نشست با ریاست دکتر سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی استانها و هماهنگی برای مدیریت سفرهای روزهای پایانی شهریور برگزار شد.
وی افزود: ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، عالیترین مرجع قانونی مدیریت سفر و هماهنگی خدمترسانی به هموطنان در ایام سفر در سراسر کشور است و مهمترین وظیفه آن، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها و سازمانهای عضو و استفاده بهینه از همه ظرفیتهای موجود برای تسهیل سفر و ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
مومنی با بیان اینکه روزهای پایانی شهریور، پس از سفرهای نوروزی، از مهمترین مقاطع سال از نظر حجم سفر در کشور به شمار میرود، گفت: با توجه به افزایش سفرها در این ایام، مدیریت هماهنگ و پیشبینانه سفر، ارتقای کیفیت خدمات و تامین ایمنی مسافران، از اولویتهای اصلی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر است و در این نشست، موضوعات مرتبط با این محورها مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ادامه داد: استانداران حاضر در نشست، بهعنوان روسای ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها، آمادگی کامل خود را برای مدیریت سفر و خدمترسانی به مردم در روزهای پایانی شهریور اعلام کردند و بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی در این ایام تاکید شد.
وی با اشاره به اهم مصوبات و محورهای مورد تاکید در این نشست، اظهار کرد: برنامهریزی برای توزیع سفر در سراسر کشور، بهویژه هدایت مسافران به سمت مناطق کمترشناختهشده، یکی از محورهای اصلی تصمیمات ستاد بود تا ضمن کاهش تمرکز سفر در مقاصد پرتردد، از ظرفیتهای گردشگری همه استانها به شکل متوازن استفاده شود.
مومنی افزود: مدیریت ترافیک، تقویت حملونقل عمومی، تامین و توزیع مناسب سوخت و ارزاق عمومی، افزایش ظرفیتهای اسکان مسافران و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، از دیگر موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر همچنین بر ضرورت افزایش استراحتگاههای موقت بینراهی تاکید کرد و گفت: افزایش استراحتگاههای موقت بینراهی برای استراحت کوتاهمدت مسافران، یکی از اقدامات مهم در راستای ارتقای ایمنی سفر است؛ چراکه خستگی و خوابآلودگی از عوامل مهم بروز تصادفات و جانباختن و مجروحیت هموطنان در مسیرهای سفر است و باید با برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه، از این مخاطرات کاست.
وی ادامه داد: آمادگی کامل سازمانهای امدادی، افزایش بازدیدهای میدانی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات، و برنامهریزی دقیق برای تأمین امنیت و ایمنی مسافران، از دیگر محورهای مورد تاکید در این نشست بود که دستگاههای مربوطه موظف به پیگیری و اجرای آن هستند.
مومنی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، فراهمکردن شرایطی است که هموطنان عزیز در روزهای پایانی شهریور، سفری ایمن، روان، مطلوب و همراه با خدمات شایسته داشته باشند و این مهم، جز با هماهنگی مؤثر، همافزایی دستگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی و استانی محقق نخواهد شد.
نظر شما