به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی در مراسم رونمایی از ۱۵ هزار قلم محتوای گردشگری خارجی که با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران در ۵۰ کشور برگزار شد، اظهار کرد: ایران از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای میراث فرهنگی، تمدن، تاریخ، طبیعت، اقلیم و گردشگری سلامت برخوردار است، اما بهرهگیری از این ظرفیتها برای جذب گردشگران خارجی با موانعی از جمله تبلیغات منفی و ایرانهراسی مواجه است.
وی افزود: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات ارزشمندی در زمینه ثبت آثار جهانی و ملی و همچنین معرفی جاذبهها، قابلیتها و توانمندیهای گردشگری کشور انجام شده است و در دولت چهاردهم نیز نگاه ویژهتری به توسعه گردشگری خارجی شکل گرفته است.
معاون گردشگری ادامه داد: رئیسجمهوری در سفرهای خارجی خود همواره موضوع تبادل گردشگر را در گفتوگو با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرده و این رویکرد نشاندهنده اهمیت توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای هدف است.
محسنیبندپی با اشاره به سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای حضور مؤثر در نمایشگاههای بینالمللی گفت: سیاست معاونت گردشگری این است که هیچ فرصتی برای معرفی «ایران کوچک» در نمایشگاههای بینالمللی از دست نرود و در همین راستا تلاش شده است ظرفیت حضور دستگاههای مختلف کشور نیز در این رویدادها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اگر دستگاههایی مانند ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری جنگ، گردشگری دریایی و سایر حوزهها ظرفیتهایی برای معرفی داشته باشند، یا آموزش و پرورش بخواهد ظرفیتهای گردشگری دانشآموزی و جغرافیایی کشور را معرفی کند، آمادگی داریم فضای غرفه را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهیم تا ظرفیتهای گردشگری دستگاههای مختلف معرفی شود.
معاون گردشگری همچنین نقش رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را در معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور مهم دانست و گفت: رایزنان فرهنگی در خارج از کشور بهصورت مسئولانه برای حوزه گردشگری فعالیت میکنند و انتظار داریم از فرصتها و ظرفیتهای ایجادشده برای توسعه معرفی ایران و جذب گردشگر استفاده بیشتری شود.
رشد ۴۸.۵ درصدی ورود گردشگران در فروردین ۱۴۰۴
محسنیبندپی با اشاره به آمارهای ورود گردشگران خارجی به کشور گفت: پیش از وقوع حوادث و بحرانهای تلخ اخیر، ایران در ماههای دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در میان ۱۶ کشور دارای رشد در پذیرش گردشگران خارجی قرار داشت.
وی ادامه داد: در فروردین ۱۴۰۴ نیز شاهد رشد ۴۸.۵ درصدی ورود گردشگران خارجی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ بودیم و تلاش کردیم موانع موجود بر سر راه جذب گردشگران خارجی را برطرف کنیم.
معاون گردشگری یکی از موانع مهم توسعه گردشگری ورودی را مشکلات حملونقل هوایی و محدودیتهای پروازی دانست و اظهار کرد: در برخی بازارهای هدف، از جمله اندونزی، علاقه، انگیزه و تمایل برای سفر به ایران وجود دارد، اما محدودیتهای پروازی یکی از موانع اصلی محسوب میشود.
وی افزود: گردشگران در برخی مسیرها ناچارند در فرودگاههای بینالمللی کشورهای دیگر مانند ترکیه یا امارات ساعتها توقف داشته باشند. برای گردشگری که برنامه یک سفر چهارروزه را تنظیم کرده است، صرف هشت تا ۱۰ ساعت در فرودگاه میتواند جذابیت سفر به ایران را کاهش دهد و حتی موجب انصراف او و انتخاب مقصدی دیگر شود.
محسنیبندپی ابراز امیدواری کرد با باز شدن مسیرهای پروازی و اجرای سناریوهای طراحیشده از سوی معاونت گردشگری برای شرایط مختلف، زمینه لازم برای جذب بیشتر گردشگران خارجی فراهم شود.
بازاریابی و تبلیغات؛ ضرورت معرفی ایران در بازارهای هدف
معاون گردشگری در ادامه با تأکید بر اهمیت بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگری گفت: تبلیغات و بازاریابی امروز یک علم، تخصص، هنر و فن است و نمیتوان بدون استفاده از روشهای حرفهای انتظار داشت یک مقصد گردشگری بهدرستی در بازارهای هدف معرفی شود.
وی با اشاره به رونمایی از محتوای بینالمللی گردشگری در این مراسم اظهار کرد: هدف از تهیه و ارسال این محتواها، معرفی ظرفیتها و جذابیتهای ایران در بازارهای هدف است تا تصویر واقعی و ظرفیتهای گردشگری کشور به مخاطبان خارجی معرفی شود.
محسنیبندپی خاطرنشان کرد: تبلیغات میتواند نگاهها و نگرشها را تغییر دهد و تعریف مناسبی از یک مقصد در ذهن مخاطب ایجاد کند. بنابراین باید از ظرفیتهای رسانهای و ابزارهای نوین بازاریابی برای معرفی ایران به عنوان مقصدی برخوردار از جذابیتهای متنوع گردشگری استفاده کنیم.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و دانشمحور گفت: دیپلماسی فرهنگی میتواند حلقه ارتباطی بسیار قدرتمندی میان ایران و جهان و زمینهساز تعاملات پایدار بینالمللی در حوزههای سیاسی، فرهنگی و گردشگری باشد.
وی افزود: بسیاری از کشورهایی که از منابع فیزیکی همچون نفت و گاز برخوردار بودهاند، امروز به سمت اقتصاد تخصصی، دانشبنیان و دانشمحور حرکت کردهاند و ما نیز باید از ظرفیتهای موجود برای تحقق این راهبرد استفاده کنیم.
وی با قدردانی از همکاری بخشهای مختلف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور افزود: رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ظرفیت ارزشمندی برای معرفی جاذبههای گردشگری ایران هستند و تجربه همکاری با رایزنان فرهنگی در کشورهای مختلف نشان داده است که این ظرفیت میتواند به شکل مؤثری در خدمت توسعه گردشگری قرار گیرد.
محسنیبندپی با اشاره به همکاری رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای اندونزی و اسپانیا گفت: در این کشورها ظرفیتهای بسیار خوبی برای تولید محتوای مشترک و معرفی جاذبههای گردشگری ایران ایجاد شده است و باید از تخصص، ارتباطات و ظرفیت رایزنان فرهنگی برای شناساندن توانمندیهای گردشگری کشور بیش از گذشته استفاده کنیم.
ثبت جهانی روستاها؛ فرصتی برای توسعه گردشگری
معاون گردشگری با اشاره به ثبت جهانی روستاهای ایران در سازمان جهانی گردشگری گفت: ثبت جهانی روستاهایی همچون سهیلی قشم، کندلوس نوشهر و شفیعآباد کرمان نشاندهنده ظرفیتهای کمنظیر ایران در حوزه گردشگری روستایی است.
وی افزود: این روستاها به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین مؤلفههای مورد توجه سازمان جهانی گردشگری توانستهاند امتیازات بالایی کسب کنند و ثبت جهانی آنها افتخاری برای کشور محسوب میشود.
تبلیغات گردشگری نباید متوقف شود
محسنیبندپی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم تبلیغات گردشگری در شرایط مختلف اظهار کرد: تبلیغات گردشگری نباید متوقف شود و باید از همه ابزارهای موجود برای معرفی ایران استفاده کنیم.
وی با اشاره به فعالیت مستمر کشورهای مختلف در حوزه تبلیغات گردشگری گفت: کشورهایی مانند ترکیه و امارات حتی در شرایطی که وضعیت گردشگری منطقه با چالشهایی مواجه است، تبلیغات خود را متوقف نکردهاند و همچنان برای جذب گردشگران تلاش میکنند. حتی کشورهای بزرگ گردشگرپذیر اروپایی نیز بهصورت مستمر برای معرفی مقاصد خود سرمایهگذاری تبلیغاتی انجام میدهند.
معاون گردشگری تأکید کرد: ما نیز نباید منتظر فراهم شدن شرایط ایدهآل بمانیم، بلکه باید از همه ظرفیتها و ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی ایران و جذب گردشگران خارجی استفاده کنیم.
استفاده از ظرفیت ورزشکاران برای معرفی ایران
محسنیبندپی همچنین با اشاره به ظرفیت اعزام ورزشکاران ایرانی به خارج از کشور گفت: حدود ۱۴ هزار ورزشکار از کشور اعزام میشوند و این افراد میتوانند سفیران معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ایران در کشورهای مختلف باشند.
وی افزود: ورزشکاران روحیه و ارتباطات ویژهای دارند و حضور آنان در رویدادهای بینالمللی میتواند فرصتی برای معرفی جاذبهها و ظرفیتهای گردشگری کشور باشد. باید از این ظرفیت نیز در چارچوب یک برنامه هدفمند استفاده کنیم.
حضور فعال ایران در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی
معاون گردشگری با تأکید بر ضرورت حضور مستمر ایران در رویدادهای بینالمللی گفت: راهبرد وزارت میراثفرهنگی این است که هیچ نمایشگاه معتبر گردشگری در جهان را از دست ندهیم و در هیچ همایش بینالمللی مهمی غایب نباشیم.
وی تصریح کرد: حضور در این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور، فرصتی برای تبیین واقعیتهای ایران و دفاع از حقانیت کشور در شرایط حساس کنونی است.
محسنیبندپی ادامه داد: وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یا شخصاً در این رویدادها حضور خواهد داشت یا نمایندگان وزارتخانه در آنها شرکت خواهند کرد تا ضمن معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران، زمینه توسعه تعاملات بینالمللی و جذب گردشگران خارجی نیز فراهم شود.
دیپلماسی فرهنگی؛ راهبردی برای تعامل پایدار با جهان
معاون گردشگری در پایان گفت: دیپلماسی فرهنگی میتواند یک حلقه ارتباطی بسیار قوی میان ایران و جهان باشد و زمینهساز تعاملات پایدار بینالمللی در ابعاد مختلف شود؛ این تعاملات میتواند در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بهویژه تبادل گردشگر شکل گیرد.
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