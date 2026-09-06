آغاز اکتشاف ۵۸ محدوده معدنی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایندگی تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان اظهار کرد: اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافات معدنی در کردستان به شناسایی ظرفیتهای قابل توجهی منجر شده است.
محمد بختیار خلیقی افزود: اکنون زمینه برای ورود جدیتر سرمایهگذار به فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی بیان کرد: حضور سرمایهگذار در کردستان از مطالبات چندین ساله استان بود که با پیگیریهای صورت گرفته، این مطالبه محقق شد.
وی ادامه داد: استقرار سرمایهگذار امکان انجام مطالعات و اکتشافات تکمیلی در محدودههای امیدبخش را با بهرهگیری از ظرفیت تیمهای تخصصی فراهم میکند و انتظار میرود این روند به شناسایی ذخایر جدید و افزایش سرمایهگذاریهای معدنی در استان منجر شود.
در جریان اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافات معدنی در کردستان، ۶۸ محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده که ۵۸ محدوده برای ادامه عملیات دنبال میشود.
کردستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای زمینشناسی و معدنی، یکی از مناطق اولویتدار در اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافات معدنی بوده است و در این طرح پنج لایه مطالعاتی شامل ژئوفیزیک هوابرد، زمینشناسی، ژئوشیمی و مطالعات اقتصادی انجام شده و نتایج این بررسیها در نهایت به شناسایی محدودههای امیدبخش معدنی منجر شده است.
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