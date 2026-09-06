به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین ظهر یکشنبه در دوره تکمیلی تربیت مربی تخصصی سطح ۲ عفاف و حجاب اظهار کرد: اگر فعالیتهای فرهنگی در سطح فردی باقی بماند، ظرفیت لازم برای ایجاد تحول و اثرگذاری گسترده در جامعه شکل نمیگیرد و لازم است هر فعال فرهنگی به یک عنصر جریانساز تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیتهای فرهنگی در سطح محلات افزود: انتظار میرود فعالان فرهنگی با سرعت بیشتری نسبت به راهاندازی مجموعههای مردمی و گروههای اثرگذار در محلات اقدام کنند تا فعالیتها از یک جغرافیای محدود فراتر رفته و بتواند در مقیاس گستردهتری به جامعه خدمترسانی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: اگر افق فعالیتهای فرهنگی تنها به یک محله، کوچه یا مجموعه محدود شود، ظرفیت لازم برای اثرگذاری گسترده ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین باید نگاه تشکیلاتی و سازمانیافته به فعالیتهای فرهنگی حاکم شود.
گرزین با تأکید بر اهمیت شکلگیری سازمانهای مردمی در حوزه فرهنگ گفت: گروههای جهادی باید در کنار روحیه انقلابی و مردمی، از تخصص، مدیریت و سازماندهی حرفهای نیز برخوردار باشند تا بتوانند مسئولیتهای بزرگتری را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه مأموریتهای فرهنگی بهتدریج گستردهتر و سنگینتر میشود، افزود: هرچه دامنه فعالیتها افزایش پیدا میکند، ضرورت برخورداری از مدیریت و سازماندهی دقیق نیز بیشتر میشود و گروههای فرهنگی باید خود را برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر آماده کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای گسترش مشارکت عمومی در میدانهای مختلف، اظهار کرد: تبدیل ظرفیت عظیم مردم به یک سازماندهی مؤثر، نیازمند تحول جدی در شیوه برنامهریزی، مدیریت منابع و سازماندهی است و تحقق چنین هدفی، نگاه جدیدی به فعالیتهای مردمی را طلب میکند.
گرزین اظهار کرد: ممکن است در سالهای گذشته به دلیل برخی محدودیتها یا فراهم نبودن باور و اراده کافی، نتوانسته باشیم از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنیم، اما امروز باید با این باور حرکت کنیم که میتوان ظرفیتهای مردمی را به شکل گسترده و مؤثر وارد میدان کرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیتهایی که از این پس بر دوش فعالان فرهنگی و نیروهای مردمی قرار میگیرد، بسیار بزرگتر از گذشته خواهد بود و برای انجام این مأموریتها باید آمادگی لازم را در ابعاد مختلف به دست آورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای فرهنگی گفت: فعالیت در میدان فرهنگی نیازمند آمادگی جسمی، فکری، روحی و ارادهای قوی است و کسانی که میخواهند در این عرصه اثرگذار باشند باید خود را برای شرایط سخت و مسئولیتهای سنگین آماده کنند.
گرزین با اشاره به شرایط حساس امروز افزود: نباید فعالیتهای فرهنگی را یک کار عادی و روزمره تلقی کرد؛ چراکه در شرایطی قرار داریم که رویارویی میان جریان حق و باطل، نیازمند حضور فعال، هوشمندانه و سازمانیافته نیروهای مردمی است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف جبهه مقابل، کند کردن حرکت جبهه حق و کاهش اثرگذاری انقلاب اسلامی و جریان مقاومت است و در چنین شرایطی، فعالان فرهنگی و نیروهای مردمی میتوانند نقش مهمی در حفظ شتاب حرکت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تشکلهای مردمی منسجم، گروههای جهادی تخصصی و نیروهای فرهنگی توانمند نیاز داریم تا ظرفیتهای پراکنده را در کنار یکدیگر قرار داده و از آن برای ایجاد جریانهای مؤثر و ماندگار در جامعه استفاده کنیم.
نظر شما