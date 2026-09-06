به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز ظهر یکشنبه با حضور اعضای شورا در صحن جلسات این شورا برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات دشمن، اظهار کرد: اعضای شورای شهر تبریز حمایت خود را از پاسخ‌های سریع و کوبنده رزمندگان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند و از این اقدامات قدردانی دارند.

غلامرضا احمدی همچنین حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراسم عروسی و مناطق غیرنظامی در جنوب کشور را محکوم کرد و گفت: این جنایت علیه مردم بی‌دفاع و غیرنظامیان را محکوم می‌کنیم و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، برای آنان صبر و برای جان‌باختگان رحمت الهی مسئلت داریم.

وی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این هفته، سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی به دست گروهک منافقین را گرامی داشت و افزود: همچنین سالروز رحلت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مفسر قرآن و نهج‌البلاغه و از شخصیت‌هایی که برای تحقق انقلاب اسلامی تلاش فراوانی کرد، گرامی داشته می‌شود.

رئیس شورای شهر تبریز در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، دومین شهید محراب، بیان کرد: این عالم مجاهد و مبارز نستوه، عمر خود را در مسیر تهذیب نفس و مجاهدت سپری کرد و یاد و نام وی باید همواره گرامی داشته شود.

احمدی همچنین با اشاره به قیام ۱۷ شهریور، این واقعه را یکی از نقاط مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در سالروز قیام ۱۷ شهریور و شهادت جمع زیادی از هم‌وطنان به دست رژیم ستم‌شاهی، باید یاد و خاطره شهدای این روز را گرامی بداریم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با تلاش، فداکاری و خون شهدای فراوان به دست ملت ایران رسیده و باید قدر این میراث ارزشمند را دانست.

خانواده‌های ملازینال همچنان در انتظار سرپناه دائم

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه رانش زمین در ملازینال و آسیب‌های واردشده به خانواده‌های این منطقه اشاره کرد و گفت: از نخستین روزهای وقوع حادثه، مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی اقدامات ویژه‌ای برای پرداخت ودیعه مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده انجام دادند که جای قدردانی دارد.

احمدی افزود: با وجود گذشت حدود سه ماه از حادثه، موضوع اسکان و تأمین سرپناه دائم همچنان یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های آسیب‌دیده است.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تأمین مسکن این خانواده‌ها اظهار کرد: در جلسات برگزارشده در استانداری، صورت‌جلسه‌ای برای اختصاص ۶۰ واحد مسکونی از واحدهای شهرک اندیشه از سوی شهرداری تنظیم شد، اما این تصمیم تاکنون عملیاتی نشده است.

رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: در پیگیری‌های انجام‌شده اعلام شد جلسه دیگری با مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار خواهد شد. در آخرین پیگیری نیز فرماندار تبریز و مدیرکل راه و شهرسازی اعلام کردند که جلسه برگزار شده، اما نتیجه تصمیم‌گیری هنوز نهایی و تدوین نشده است.

وی تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی گرفته شود و صورت‌جلسه تنظیم‌شده وارد مرحله اجرا شود؛ چراکه تصمیمات مربوط به خانواده‌های حادثه ملازینال نباید در حد صورت‌جلسه باقی بماند.

احمدی خواستار ارائه جدول زمان‌بندی مشخص برای اجرای تصمیمات شد و گفت: نباید خانواده‌های آسیب‌دیده بیش از این در شرایط بلاتکلیفی و نگرانی باقی بمانند و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کنند.

ضرورت تسریع در آواربرداری منازل تخریب‌شده

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با اشاره به وضعیت منازل تخریب‌شده در حادثه ملازینال، بر ضرورت تسریع در عملیات آواربرداری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با گذشت سه ماه از حادثه، آثار تخریب منازل همچنان در منطقه باقی مانده و چهره‌ای نامناسب و تلخ ایجاد کرده است.

احمدی افزود: اگر طی سه ماه امکان جمع‌آوری آوار ۵۰ خانه تخریب‌شده فراهم نشده است، باید برای این روند تدبیر جدی‌تری اندیشیده شود؛ چراکه در حوادث گسترده‌تر، مدیریت شرایط نیازمند آمادگی و سرعت عمل بیشتری خواهد بود.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و بارش برف گفت: ادامه این وضعیت می‌تواند عملیات آواربرداری را با دشواری بیشتری مواجه کند و ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

انتقاد از نحوه برگزاری نمایشگاه مد و لباس

رئیس شورای شهر تبریز در ادامه با اشاره به برگزاری یک نمایشگاه مد و لباس در هفته گذشته، اظهار کرد: اتفاقی در هفته گذشته موجب ایجاد چالش و رنجش خاطر متدینین شد که موضوع برگزاری غیرمعمول نمایشگاه مد و لباس بود.

احمدی همچنین درباره طرح یکسان‌سازی مزار شهدا گفت: برخی شهروندان نسبت به نحوه برخورد با حجله‌های شهدا انتقاداتی داشتند و بنده نیز از حساسیت مردم و واکنش‌های نشان‌داده‌شده در این زمینه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: جلسه‌ای نیز از سوی تعدادی از فعالان فرهنگی بنیاد شهید برگزار و موضوع در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شده است و لازم است در اجرای چنین طرح‌هایی دقت و حساسیت بیشتری به خرج داده شود.