به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، در نشستی با محمود حبیبی، رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش مسائل و چالش‌های سامانه‌ای مرتبط با دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بررسی و بر تسهیل فرآیندهای آموزشی و تحصیلی این دانش‌آموزان تأکید شد.

سالار قاسمی در این نشست با اشاره به ضرورت رفع مشکلات موجود در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، خواستار رفع مشکل ثبت‌نام پایه آمادگی و پایه هفتم مدارس استثنایی شد تا دانش‌آموزان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند ثبت‌نام کتاب‌های درسی خود را انجام دهند.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند تغییر نظام آموزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از آموزش استثنایی به آموزش عادی در سامانه‌های وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: باید فرآیندهای سامانه‌ای به گونه‌ای طراحی و اصلاح شود که این انتقال با سهولت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در ادامه، موضوع صدور مدارک تحصیلی و امکان دریافت دیپلم برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و خواستار فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سامانه‌های آموزش‌وپرورش برای تسهیل این فرآیند شد.

در ادامه این نشست، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش ضمن بررسی مسائل مطرح‌شده، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات سامانه‌ای را ارائه کرد و برای پیگیری و مساعدت در حل این موارد قول مساعد داد.

این نشست با هدف هماهنگی بیشتر میان سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برگزار شد.