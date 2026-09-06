پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت سد شوریجه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قندهاری، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت پروژه سد شوریجه و سامانه انتقال آن اظهار کرد: پروژه سد شوریجه به حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و سامانه انتقال آن نیز پیشرفتی بین ۷۵ تا ۸۰ درصد دارد. این طرح در نقطهای قرار گرفته است که با تزریق و پیگیری جدی منابع مالی (از طریق منابع دولتی و روشهای متنوع تأمین مالی)، طبق برنامه زمانبندی به موعد مقرر خواهد رسید.
سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با تأکید بر موقعیت استراتژیک این سازه افزود: سد شوریجه در جایگاهی احداث شده که تقریباً تمام خروجی مجموعه دشت و حوزه کشفرود را مدیریت و کلیه روانآبها را ذخیره میکند؛ از این رو یک مخزن بسیار قابلاطمینان برای تأمین آب مشهد بهویژه در سه ماهه فصل گرم سال بهشمار میرود. همچنین در این طرح، تأمین نیازهای منطقه سرخس و مهار سیلابها نیز دیده شده است.
قندهاری با اشاره به روند اجرایی پروژه تصریح کرد: با اخذ مصوبات و تأییدیههای لازم از دستگاههای بالادستی، اولین مرحله آبگیری مخزن سد انجام و عددی حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب آب در مخزن ذخیره شد و در حال حاضر عملیات اجرایی سد مراحل نهایی خود را سپری میکند.
سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، در خصوص مشخصات فنی و خط انتقال این پروژه گفت: از مجموع ۱۵.۸ کیلومتر خط انتقال، حدود ۱۵ کیلومتر و ۳۰۰ متر آن اجرا شده و تنها حدود ۵۰۰ متر باقی مانده است. کارهای ساختمانی و ابنیه فنی خط انتقال تقریباً انجام شده و در حال حاضر بخش اصلی کار مربوط به خرید و تأمین تجهیزات است که در صورت تأمین نقدینگی و اعتبارات موردنیاز، این پروژه به طور کامل تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
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