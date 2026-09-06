کشف ۲۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس آمار کشفیات ماینرهای غیرمجاز مدیریتهای توزیع برق لرستان در سال ۱۴۰۵، تاکنون ۲۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی و کشف شده است.
وی گفت: بررسی آمار ثبتشده نشان میدهد مدیریت توزیع برق خرمآباد یک با کشف ۱۵۶ دستگاه ماینر غیرمجاز بیشترین میزان کشفیات را در بین مدیریتهای توزیع برق استان به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: پس از آن، مدیریت توزیع برق پلدختر با ۲۹ دستگاه در رتبه دوم و خرمآباد دو با ۱۲ دستگاه در رتبه سوم قرار دارند.
جمشیدی، تصریح کرد: همچنین در سایر مدیریتهای دارای کشف، الیگودرز چهار دستگاه، بروجرد یک، سه دستگاه، بروجرد دو، سه دستگاه، رومشکان دو دستگاه و الشتر یک دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و کشف شده است.
وی افزود: کشف و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز باهدف جلوگیری از مصرف غیرقانونی برق، کاهش فشار بر شبکه، صیانت از تجهیزات و تأمین برق پایدار برای مشترکان در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان قرار دارد.
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