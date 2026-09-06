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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در قزوین توقیف شد

۱۰ دستگاه ماینر قاچاق در قزوین توقیف شد

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف ۱۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال و محکومیت متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود، اتهام انتسابی محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلفان به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین بیان کرد: این تجهیزات در جریان بازرسی پلیس امنیت اقتصادی از یک منزل مسکونی کشف و توقیف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.

کد مطلب 6939244

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