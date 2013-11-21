توسعه اکتشافات در بخش معدن نیازمند ورود بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز برنا شامگاه چهارشنبه در همایش دستاوردهای زمین‌شناسی و اکتشافی استان زنجان افزود: در حال‌ حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور 770 میلیارد دلار است و باید بخش خصوص وارد فعالیت در این حو.زه شود.



وی ادامه داد: طی سال گذشته بیش از 23 هزار و 600 فقره درخواست اکتشاف صورت گرفت که از این تعداد هزار و 698 فقره موفق به اخذ پروانه اکتشاف شدند.



برنا افزود: اولین معدن فسفات کشور در استان زنجان با 50 میلیون تن ذخیره معدنی و عیار 8 تا 12 درصد کشف شد و با توجه به اهمیت این کانی در مباحث کشاورزی و با عیار 20 درصد اهمیت توجه به صنایع فرآوری نیز ضروری است، این در حالی است که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.



معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: 65 درصد مصالح ساختمانی، 5 درصد سنگ‌ نما، 23 درصد ذخایر غیرفلزی و 7 درصد ذخایر فلزی هستند، این در حالی است که 9 محدوده طلا در استان زنجان و با پیش‌بینی حداقل 5 تن ذخیره معدنی شناسایی شده است.



برنا افزود: سازمان زمین‌شناسی یک سازمان حاکمیتی است که عهده‌دار همه امور زمین‌شناسی و مطالعات اکتشافی است و در حال حاضر نیز 178 سازمان زمین‌شناسی در دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند.

همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان زنجان گفت: دولت با انجام اقدامات اولیه و شناسایی ذخایر زمینه فعالیت بخش خصوصی را در این بخش تسهیل کند.



غلامحسین جمیلی با بیان اینکه دولت می تواند نقش موثر و تاثیرگذار در ورود بخش خصوصی به اکتشافات معدنید اشته باشد لزوم همراهی بانک ها در این زمینه رامورد تاکید قرار داد و افزود: اطمینان از نتیجه کار علاوه بر دلگرمی فعالان حوزه معدن در همراهی بانک‌های عامل یا سرمایه‌گذاران نیز موثر خواهد بود.



وی با بیان اتینکه اکتشافات بخش معدن پرهزینه و نیازمند وجود اعتبارات کلان است افزود: زمانی سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود که از نتایج آن اطمینان کافی داشته باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر 70 درصد روی کشور در استان زنجان تولید می‌شود.

علی معصومی افزود: در حال حاضر بالغ بر 30 نوع ماده معدنی در استان بهره‌برداری می‌شود که این میزان 80 درصد تنوع مواد معدنی کشور را به خود اختصاص داده است.



وی ادامه داد: با راه‌اندازی کامل دفتر نمایندگی سازمان زمین‌شناسی در استان و با جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی علاوه بر اینکه ریسک فعالیت در حوزه معدن را کاهش می‌دهیم، از سایر محاسن و دستاوردهای آن نیز در راستای تعالی استان بهره‌مند خواهیم شد.



معصومی افزود استان در زمینه‌های دیگر معدنی، از جمله پتاس، فلدسپات، روی و طلا هم دارای ذخایر خوبی است.



رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: دو محدوده طلا در مراحل اکتشافی است که یکی از آن‌ها در محدوده کاوند و در مراحل پایانی کار است و دیگری معدن گلوجه که سازمان ایمیدرو به‌ عنوان یک سازمان توسعه‌ای در فاز اول به فعالیت اکتشافی خود پایان داده و درخواست فعالیت در فازهای بعدی را دارد.



معصومی ادامه داد: با استفاده از روش‌های نوین در زمینه استخراج می‌توان از ذخایر معدنی موجود در استان نهایت استفاده و بهره‌برداری را در راستای پیشرفت و شکوفایی استان داشت.