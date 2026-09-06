به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا میرانزاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از مهار آتشسوزی در محدوده قوشخانه پارک ملی لار خبر داد و اظهار داشت: این حریق پیش از سرایت به سایر بخشهای پارک بهطور کامل تحت کنترل درآمد.
رئیس پارک ملی لار با تشریح جزئیات این حادثه گفت: آتشسوزی در محدوده قوشخانه پارک ملی لار آغاز شد و با حضور بهموقع محیطبانان و مشارکت جوامع محلی و بخشداری لواسان، پس از حدود دو ساعت بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: وسعت عرصه دچار حریق حدود دو هکتار بود و واکنش سریع نیروهای محیطبانی و همکاری نیروهای محلی نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخشهای پارک ملی لار داشت.
میرانزاده ادامه داد: عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسید و از گسترش آتش در عرصههای دیگر پارک جلوگیری شد.
رئیس پارک ملی لار ضمن قدردانی از همکاری جوامع محلی و بخشداری لواسان تأکید کرد: مشارکت ساکنان محلی در حفاظت از عرصههای طبیعی و همراهی آنان با نیروهای محیطبانی، از عوامل مؤثر در مدیریت سریع حوادث و کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.
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