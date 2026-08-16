به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلاموالمسلمین زارع حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ بر اساس ارزیابیهای انجامشده، رتبه نخست کشور را از نظر پیشرفت برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دست آورد.
وی افزود: میزان پیشرفت برنامههای پیشبینیشده این معاونت در استان به ۱۰۰ درصد رسیده که بیانگر اهتمام مجموعه قضایی و دستگاههای مرتبط برای اجرای برنامههای پیشگیرانه و اجتماعی است.
پیشگیری، محور اقدامات اجتماعی و قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامهریزی هدفمند و اجرای دقیق است، گفت: تحقق کامل برنامههای این حوزه حاصل همکاری مجموعه قضایی، دستگاههای اجرایی، نهادهای اجتماعی و سایر مجموعههای مرتبط است.
زارع حسینی ادامه داد: رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تنها به اقدامات پس از وقوع جرم محدود نمیشود، بلکه شناسایی آسیبها، عوامل مؤثر در شکلگیری جرائم و مسائل اجتماعی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: اجرای دقیق برنامههای پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی میتواند به ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی، کاهش اختلافات و جرائم و همچنین کاهش هزینههای مادی و معنوی جامعه و دستگاه قضایی کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: کسب رتبه نخست کشور در پیشرفت برنامهها، مسئولیت مجموعههای مرتبط را برای استمرار این مسیر و ارتقای کیفیت اقدامات در سالهای آینده افزایش میدهد.
وی افزود: باید تلاش شود این جایگاه با اجرای برنامههای مؤثر، مسئلهمحور و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حفظ و تقویت شود.
پیشگیری از جرم؛ مسئولیتی جمعی
زارع حسینی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاههای متولی، نهادهای اجتماعی و مجموعه قضایی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی یک مسئولیت جمعی است و تحقق اهداف این حوزه بدون مشارکت و همراهی دستگاهها و اقشار مختلف جامعه امکانپذیر نیست.
وی گفت: دستیابی به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۴۰۴ ظرفیت مناسبی برای ادامه اقدامات هدفمند و تقویت برنامههای پیشگیرانه در استان ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این معاونت تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از تجربیات بهدستآمده، گامهای مؤثرتری در مسیر پیشگیری، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت و آرامش عمومی بردارد.
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