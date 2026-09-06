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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

کسب مدال نقره شمشیرباز خراسان جنوبی در مسابقات نونهالان قهرمانی کشور

کسب مدال نقره شمشیرباز خراسان جنوبی در مسابقات نونهالان قهرمانی کشور

بیرجند- کیارش موسوی شمشیرباز خراسان جنوبی موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات نونهالان قهرمانی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی نونهالان قهرمانی کشور ۱۴ شهریورماه به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده سنی زیر ۱۵ سال و با حضور ۴۴ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و استان خراسان جنوبی نیز با سه نماینده در این مسابقات حضور داشت.

معین نوفرستی، طاها سرفرازی و کیارش موسوی، سه شمشیرباز خراسان جنوبی بودند که در این رقابت‌ها به میدان رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، کیارش موسوی با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات نونهالان قهرمانی کشور شد.

کد مطلب 6939156

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