کسب مدال نقره شمشیرباز خراسان جنوبی در مسابقات نونهالان قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی نونهالان قهرمانی کشور ۱۴ شهریورماه به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده سنی زیر ۱۵ سال و با حضور ۴۴ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و استان خراسان جنوبی نیز با سه نماینده در این مسابقات حضور داشت.

معین نوفرستی، طاها سرفرازی و کیارش موسوی، سه شمشیرباز خراسان جنوبی بودند که در این رقابت‌ها به میدان رفتند.

در پایان این رقابت‌ها، کیارش موسوی با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات نونهالان قهرمانی کشور شد.