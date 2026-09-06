کسب مدال نقره شمشیرباز خراسان جنوبی در مسابقات نونهالان قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی نونهالان قهرمانی کشور ۱۴ شهریورماه به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد.
این رقابتها در رده سنی زیر ۱۵ سال و با حضور ۴۴ ورزشکار از استانهای مختلف کشور برگزار شد و استان خراسان جنوبی نیز با سه نماینده در این مسابقات حضور داشت.
معین نوفرستی، طاها سرفرازی و کیارش موسوی، سه شمشیرباز خراسان جنوبی بودند که در این رقابتها به میدان رفتند.
در پایان این رقابتها، کیارش موسوی با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره مسابقات نونهالان قهرمانی کشور شد.
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