به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها سی‌وسومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ ۱۴۰۵ در استان کرمانشاه برگزار خواهند کرد. برگزارکنندگان و حامیان جشنواره امید دارند، جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله ایران، با حضور در این فعالیت، از تجربه استادان برای ارتقا توانمندی‌های هنری خود سود جسته و از فرصتی که برای آنان فراهم آمده بهره‌مند شوند.

مضمون جشنواره

شعار جشنواره سی و سوم، برگرفته از شعر سهراب سپهری است.

«آب را گل نکنیم …»

تاکید می‌کند به جهت حضور اولیه در فراخوان، برای انتخاب هنرمندان جوان، هیچ‌گونه محدودیتی در موضوع آثار ارسالی وجود ندارد.

رشته‌های هنری جشنواره

تصویرسازی / خوشنویسی / رسانه‌های هنری جدید / طراحی / طراحی‌گرافیک / عکاسی / کاریکاتور / مجسمه‌سازی / نقاشی / نگارگری / هنر ‌سرامیک

فرایند برگزاری

مرحله نخست (دبیرخانه جشنواره):

۱-۱. ثبت نام داوطلبان در سامانه جشنواره: www.yafestival.ir

۲-۱. انتخاب هنرمندان جوان، پس از بررسی تصاویر آثار دریافتی در سامانه، جهت حضور در مرحله کارگاهی

مرحله دوم (کرمانشاه):

۱-۲. برگزاری کارگاه‌های تخصصی سه روزه با حضور استادان تراز اول هنرهای تجسمی

۲-۲. داوری نهایی آثار و انتخاب برگزیدگان جشنواره

۳-۲. برگزاری آیین پایانی جشنواره و تجلیل از برگزیدگان

۴-۲. برپایی نمایشگاه آثار منتخب

نکات و مقررات

بر اساس سیاست‌های مصوب، فقط جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال می‌توانند در جشنواره ثبت‌نام کنند، یعنی تنها متولدین آغاز فروردین ۱۳۸۰ تا پایان اسفند ۱۳۸۷ حائز شرط سنی شرکت در جشنواره خواهند بود. ضروری است همه داوطلبان در مرحله ثبت‌نام، تصویر کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه خود را در سامانه جشنواره بارگذاری کنند. همچنین پذیرفته‌شدگان نهایی، برای حضور در محل کارگاه‌ها، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه خود را همراه داشته باشند.

هر داوطلب فقط می‌تواند در یکی از رشته‌های جشنواره شرکت کند و باید حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ اثر از میان بهترین آثار خود را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری کنند.

حجم هر فایل ارسالی، حداقل ۱ و حداکثر ۸ مگابایت باشد. (در بخش رسانه‌های هنری جدید، برای ارسال فایل‌های با حجم بالاتر، با دبیرخانه جشنواره تماس گرفته شود.)

در مرحله نخست؛ موضوع، اندازه، تکنیک و سال خلق اثر، برای ثبت‌نام و بارگذاری آثار در سامانه، آزاد است.

تأمین لوازم تخصصی تولید اثر هنری، بر عهده پذیرفته‌شدگان است. در صورت خلق اثر دیجیتال، همراه‌داشتن لپ‌تاپ ضروری است.

مسئولیت اصالت آثار بر عهده داوطلب است. در صورتی که در هر مرحله از جشنواره، عدم اصالت اثر مشخص شود، داوطلب علاوه بر جبران خسارت‌های احتمالی، از حضور در تمامی جشنواره‌های رسمی منع می‌گردد.

با توجه به مقررات جشنواره، مالکیت آثار پدیدآمده در این رویداد، متعلق به ستاد جشنواره است.

تصمیم‌گیری درباره موارد پیش‌بینی نشده، بر عهده دبیر جشنواره خواهد بود.

ستاد جشنواره تاکید دارد رفتار و پوشش همه پذیرفته‌شدگان، کاملاً برابر موازین و قوانین جاری کشور باشد و هنرمندان جوان، مقررات جشنواره را به طور دقیق رعایت کنند.

جوایز

براساس نظر و صلاحدید هیئت داوران، در هر رشته، جوایز به شرح زیر اهدا خواهد شد:

یک نفر برگزیده: نشان جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

دو نفر شایسته تقدیر: لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

حمایت‌ها

با توجه به انتخاب جشنواره جوانان، به عنوان رویداد سطح یک در بنیاد ملی نخبگان، منتخبی از برگزیدگان نهایی، به عنوان مستعدان برتر هنری در این بنیاد معرفی و از مزایای مربوطه بهره‌مند خواهند شد. گواهی شرکت در جشنواره به تمامی راه‎یافتگان به مرحله کارگاهی، اهدا خواهد شد.

راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی، از مزایای عضویت در مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، برخوردار خواهند شد.

اسامی تمامی راه‌یافتگان به مرحله کارگاهی، در ویژه‌نامه جشنواره درج خواهد شد.

تسهیلات

ستاد برگزاری جشنواره نسبت به تجهیز کارگاه‌ها و تامین بخشی از لوازم مورد نیاز پذیرفته‌شدگان، اقدام خواهد کرد.

اسکان و پذیرایی، در حین برگزاری کارگاه‌ها، توسط ستاد برگزاری جشنواره فراهم می‌شود.

وسیله رفت و آمد به استان کرمانشاه، توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، تأمین می‌شود.

ارکان جشنواره

رئیس شورای سیاستگذاری: آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعضای شورای سیاست‌گذاری: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ایزد امجدی، مظفر تیموری، جمشید حقیقت‌شناس، سمیه رمضان‌ماهی، رضوان صادق‌زاده، طیبه عزت الهی‌نژاد، جمال عرب‌زاده، محمود علیگو، بهرام کلهرنیا، عباسعلی کیخایی

دبیر جشنواره: رضوان صادق‌زاده

دبیر اجرایی: جعفر واحدی

رئیس ستاد استان کرمانشاه: مظفر تیموری

استادان کارگاه‌ها: در هر رشته، یک نفر استاد کارگاه در تراز ملی و یک نفر دستیار، همراهی هنرمندان جوان را بر عهده خواهند داشت.

هیئت داوران: هیئتی متشکل از ۳ داور از جمله استاد کارگاه، آثار نهایی در هر بخش را ارزیابی می‌کنند.

اسامی استادان کارگاه‌ها و هیئت داوران، متعاقباً اعلام خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جشنواره

اعلام فراخوان و شروع ثبت‌نام: شنبه ۱۴ شهریور

آخرین مهلت ثبت‌نام در سامانه: ‌سه‌شنبه ۲۸ مهر (حداکثر تا ساعت ۱۵)

داوری آثار و انتخاب هنرمندان جوان: ۲ تا ۸ آبان

اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۹ آبان

پذیرش راه یافتگان نهایی در استان کرمانشاه: ۲۳ آبان

آئین گشایش: ۲۴ آبان

شروع و پایان کارگاه‌های حضوری: ۲۴ تا ۲۶ آبان

داوری نهایی آثار: ۲۶ آبان

آئین پایانی و برپایی نمایشگاه: ۲۷ آبان

ارتباط با دبیرخانه ملی جشنواره

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان صدوقی، پلاک ۱۷/ تلفن: ۶۶۹۴۶۹۱۰ - ۶۶۹۴۶۹۱۱