به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان قزوین دارای ۱۵۵ رسانه است، اما در شهرستان البرز تنها یک رسانه رسمی فعالیت دارد و تلاش می‌کنیم تعداد رسانه‌های رسمی این شهرستان افزایش یابد.

وی افزود: همه مسئولان موظف هستند از خبرنگاران جوان حمایت کنند، چراکه آینده رسانه به دست همین خبرنگاران رقم خواهد خورد.

رسانه‌ها در کنار مطالبه‌گری، دستاوردها را هم روایت کنند

فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جامعه بیان کرد: رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادها باید به روایت‌گری نیز توجه داشته باشند تا مردم مسائل و اتفاقات پیرامون خود را بهتر درک کنند.

قاسمی ادامه داد: رسانه‌ها ضمن مطالبه‌گری و بیان ضعف‌ها و مشکلات، باید دستاوردها و توفیقات کشور و شهرستان را نیز برای مردم روایت کنند تا اطلاع‌رسانی صرفاً به انعکاس مشکلات محدود نشود.

وی با بیان اینکه روایت‌گری با خبر صرف متفاوت است، عنوان کرد: در روایت‌گری باید به ریشه مسائل، عوامل موفقیت یا عدم موفقیت و پیامدهای یک موضوع پرداخته شود تا ابعاد مختلف آن برای مردم روشن شود.

تلاش برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان البرز

فرماندار شهرستان البرز بیان کرد: من و همکارانم با تلاش‌های بی‌وقفه توانستیم بخشی را در صدا و سیمای ملی برای معرفی شهرستان البرز اختصاص دهیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در انتخابات گفت: از اصحاب رسانه درخواست می‌کنم در دوران انتخابات، اطلاعات لازم را به صورت دقیق و صحیح در اختیار مردم قرار دهند و برای افزایش مشارکت مردم در این عرصه تلاش کنند.

