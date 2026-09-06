دبیرکل کتائب سیدالشهداء: ساماندهی سلاح و حاکمیت کامل مکمل یکدیگرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوالاء الولائی دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق تاکید کرد که ساماندهی سلاح باید با دستیابی به «حاکمیت کامل و جامع» همراه باشد.
از نظر الولائی این دو موضوع باید در کنار یکدیگر باشند و هر چیز غیر از آن، مردود است.
وی در حساب کاربری خود ایکس نوشت: ساماندهی سلاح، در ازای حاکمیت کامل و جامع؛ معادلهای غیرقابل تجزیه (و تفکیک) و هرچه غیر آن مردود است.
اظهارات این مقام عراقی در زمانی مطرح میشود که مساله انحصار سلاح در دست دولت و ساماندهی وضعیت گروههای مسلح یکی از مسائل مهم جاری در عراق محسوب میشود.
بنا بر اعلام مقامات عراقی قرار است پس از خروج ائتلاف بینالمللی از عراق روند انحصار سلاح در دست دولت آغاز شود.
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