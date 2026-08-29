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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

هادی العامری: امنیت عراق و سلاح موضوعی داخلی است

هادی العامری: امنیت عراق و سلاح موضوعی داخلی است

دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد که امنیت عراق و مساله سلاح آن، موضوعی داخلی و مورد حمایت قانون اساسی و قانون این کشور است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق گفت که درصورتی که شرایط حاکمیت کامل ملی عراق فراهم شود، مقاومت، ایمان راسخی به اصل سامان‌دهی سلاح در چارچوب حاکمیت دولت دارد.

هادی العامری دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد که امنیت عراق و مساله سلاح آن، موضوعی داخلی و مورد حمایت قانون اساسی و قانون این کشور است‌.

العامری گفت که برخی به دنبال این هستند که تصمیم مربوط به انحصار سلاح در عراق را شیطنت‌آمیز جلوه دهند و از آن به عنوان حقی استفاده کنند که هدفی باطل را دنبال می‌کند.

این در حالی است که ساعتی قبل نیز کتائب سیدالشهداء عراق ۱۰ شرط را برای همراهی با روند انحصار سلاح در دست دولت عراق مطرح کرد.

کد مطلب 6931623

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