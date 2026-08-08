۹۴۵ هزار فقره تخلف موتورسواران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به فرارسیدن ۱۷ مرداد و روز خبرنگار، این روز را به خانواده بزرگ رسانه و اهالی خبر تبریک گفت و اظهار کرد: فعالیت در حوزه رسانه کاری دشوار، پرمسئولیت و همراه با تلاش بی‌وقفه است.

وی ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران افزود: اصحاب رسانه با تعهد، دقت و سرعت در اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و انعکاس واقعیت‌ها بر عهده دارند و شایسته بالاترین احترام و تقدیر هستند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به طرح‌های پلیس برای ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران گفت: موتورسواران موظف به رعایت مقررات مربوط به تردد هستند که از جمله آن می‌توان به استفاده از کلاه ایمنی، حمل نکردن بار غیرمتعارف و خودداری از سوار کردن سرنشین اضافه اشاره کرد.

ثبت بیش از ۹۴۵ هزار تخلف موتورسیکلت‌سواران

کشیر با استناد به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور درباره موتورسیکلت‌ها نیز جاری است.

وی افزود: حرکت موتورسیکلت در پیاده‌رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی تخلف محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار تخلفات موتورسیکلت‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت بیش از ۹۴۵ هزار فقره تخلف موتورسیکلت اعمال قانون شده که از این تعداد بیش از ۷ هزار فقره مربوط به عبور از پیاده‌رو، بیش از ۴۸۰ هزار فقره مربوط به استفاده نکردن از کلاه ایمنی، بیش از ۶۳ هزار فقره مربوط به تخلفات پلاک، بیش از ۸۱ هزار فقره مربوط به عبور از محل ممنوع و حدود ۵۳ هزار فقره مربوط به تردد در خطوط ویژه بوده است.

وی ادامه داد: اعمال قانون پلیس در خصوص تردد موتورسیکلت در خطوط ویژه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸۷ هزار فقره بوده که نشان‌دهنده برخورد جدی پلیس راهور با این تخلف و تلاش برای حفظ جان شهروندان است.

۴ فوتی و ۴۱ مصدوم در تصادفات موتورسیکلت در خطوط ویژه

کشیر همچنین درباره آمار تصادفات موتورسیکلت در خطوط ویژه از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت چهار نفر در تصادفات فوتی، ۴۱ نفر در تصادفات جرحی و ۲۷ فقره تصادف خسارتی ثبت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی گفت: با توجه به آسیب‌پذیری موتورسواران، استفاده از کلاه ایمنی ضروری است و می‌تواند از وارد شدن آسیب‌های جدی به سر و گردن جلوگیری کند.

بزرگراه‌ها و تونل‌ها؛ معابر پرخطر برای موتورسواران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره آسیب‌پذیرترین معابر برای موتورسواران اظهار کرد: در بزرگراه‌ها، سرعت بالای خودروها، قرار گرفتن موتورسواران در نقاط کور و کاهش زمان واکنش، احتمال وقوع برخورد را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

کشیر همچنین ورود موتورسیکلت به تونل‌ها را ممنوع دانست و گفت: انباشت گازهای آلاینده در تونل‌ها می‌تواند سطح هوشیاری موتورسوار را کاهش دهد و احتمال واژگونی و برخورد با دیواره تونل یا سایر وسایل نقلیه را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: خطوط ویژه صرفاً برای استفاده ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شامل اتوبوس‌های تندرو و وسایل نقلیه امدادی در زمان مأموریت فوری، در نظر گرفته شده است و ورود موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه غیرمجاز به این محدوده ممنوع است.

کشیر در پایان خاطرنشان کرد: موتورسواران با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می‌توانند نقش مهمی در کاهش تلفات رانندگی داشته باشند و برای پیشگیری از حوادث، ترکیب احتیاط، مهارت و صبوری ضروری است.