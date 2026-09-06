سرمربی استقلال خوزستان: مشکلات ما بیرون از زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفهاصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور، در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان اظهار داشت: بازی پایاپایی داشتیم، فرق دو تیم با یک توپ که وارد دوازه ما شد مشخص شد.
وی افزود: میتوانستیم با یک امتیاز زمین را ترک کنیم؛ این باخت چیزی از ارزشهای تیم ما کم نکرد؛ خودمان را برای بازی بعدی آماده میکنیم.
خلیفهاصل تصریح کرد: ما متاسفانه تا امروز نتایج خوبی کسب نکردیم ولی از لخاط فوتبالی هر روز بهتر میشویم؛ آماده یک بازی سخت در برابر سپاهان بودیم، به خودباوری رسیده بودیم که با امتیاز از اصفهان برگردیم؛ در آینده خیلی از این بازیکنان خواهید شنید.
سرمربی استقلال خوزستان گفت: سپاهان میتواند بازیکن گران قیمت بگیرد و به فوتبال ما خدمت کند؛ بضاعت استقلال خوزستان هم همینقدر است اما من با اطلاع از این شرایط قبول مسئولیت کردم و مطمئن باشید استقلال باز هم بازیکن معرفی خواهد کرد.
وی در پایان گفت: حق طبیعی هواداران است که اعتراض کنند، این که نتایج خوبی کسب نکردیم دلایل مختلفی دارد؛ مشکلات بیرون از زمین خیلی تاثیرگذار است و امیدوارم باشگاه و هیات مدیره کمک کنند تا مشکلات حل شود.
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