به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای پدافند غیرعامل لرستان بر ضرورت جابه‌جایی انبار نفت «کیارش» خرم‌آباد در منطقه «ماسور» خرم‌آباد تأکید کرد و اظهار داشت: در این باره به وزارت نفت و خطوط لوله نیز اطلاع و هشدار داده‌ایم.

وی گفت: جابه‌جایی این انبار بیش از آن که وابسته به اعتبار باشد، نیازمند همت است؛ زیرا این جایگاه دهه‌ها پیش خریداری شده و باتوجه‌به ارزشی که امروز دارد از طریق مولدسازی، قابل‌انتقال به چند کیلومتر آن‌طرف‌تر انبار «کیارش» است.

استاندار لرستان، ادامه داد: به علت فاصله بسیار نزدیک با منازل مسکونی و شکل خطوطی که مربوط به گذشته بوده آن را نیازمند جابه‌جایی ضروری، کرده است.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آب شرب برای مردم استان به‌ویژه شهرهای خرم‌آباد و بروجرد حیاتی است، گفت: شهر تاریخی خرم‌آباد بااین‌همه چشمه، آب پایدار ندارد. بروجرد هم همین‌طور. در این راستا باید سد «مخمل‌کوه» و «آبسرده» ساخته شود.

وی، خواستار توجه پدافندی به این حوزه در لرستان شد و افزود: لازم است که سازمان پدافند غیرعامل هم در این زمینه مکاتبات و پیگیری لازم را به‌ویژه از نظر تعهدات سفر رئیس‌جمهور برای ساخت این سدها داشته باشد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: اگر حمایت و پشتیبانی لازم انجام شود، می‌توانیم ظرف دو سال آینده این دو سد را تکمیل کنیم و انتظار داریم سازمان پدافند غیرعامل نیز از منظر اهمیت و ضرورت تأمین آب شرب، پیگیری این پروژه‌ها را در اولویت قرار دهد.

شاهرخی با اشاره به سیل ۹۸ پلدختر که حجم عظیمی از خسارت در لرستان به‌ویژه پلدختر و معمولان برجای گذاشت، تصریح کرد: ساخت سد «معشوره» در این حوزه بسیار ضروری است و به طور ویژه در استان فعال شده اما نیازمند اعتبارات بیشتر است و باید به‌عنوان یک سد پدافندی برای لرستان و جنوب کشور، دیده شود.

وی، ظرفیت سد «معشوره» را ۵۲۵ میلیون مترمکعب عنوان و اظهار کرد: حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت این سد برای کنترل سیلاب پیش‌بینی شده است و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار خسارت‌های سیلاب در پلدختر و مناطق پایین‌دست داشته باشد.