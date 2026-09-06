https://mehrnews.com/x3cZfR ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6939470 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و نودمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و نودمین شب قرار عاشقی را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6939470 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری حماسه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود ویکمین شب تجدید عهد با رهبر انقلاب مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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