به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سیاحت شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: یکی از مهمترین عرصههای جریانسازی، اقتصاد و معیشت مردم است و آیه هفتم سوره مبارکه حشر بر جلوگیری از تمرکز ثروت در دست اغنیا و توزیع عادلانه ظرفیتهای اقتصادی تأکید دارد.
وی افزود: خرید از فروشگاههای زنجیرهای نفی نمیشود، اما باید با حمایت از کسبه محلی، از تضعیف مشاغل و کارآفرینی در محلهها جلوگیری کنیم.
حجتالاسلام سیاحت تصریح کرد: در کنار مطالبهگری از مسئولان، باید از ظرفیت حضور مردم برای جریانسازی اجتماعی استفاده کرد تا این میدان به محلی برای مطالبهگری و ایجاد جریانهای اثرگذار تبدیل شود.
وی ادامه داد: بر اساس آموزههای اقتصادی اسلام، حمایت از کسبوکار همسایه در اولویت است و حتی پذیرش اندکی افزایش قیمت برای خرید از کسبه محلی میتواند به رونق اقتصادی محله و بهبود فضای کسبوکار شهر کمک کند.
استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: در فقه اسلامی، نسیه دادن و پس گرفتن کالای فروختهشده از مستحبات است و در بازارهای قدیم نیز کسبه برای رونق کار همکارانی که فروش کمتری داشتند، به یکدیگر کمک میکردند.
وی افزود: با حمایت هدفمند از همسایگان و کسبه محلی میتوان از تشدید شکاف اقتصادی جلوگیری کرد و با بازگشت به سبک زندگی اسلامی، زمینه تقویت همبستگی و رونق اقتصادی جامعه را فراهم کرد.
حجتالاسلام سیاحت بیان کرد: میدان باید به بستری برای یادگیری و جریانسازی تبدیل شود و ترویج خرید از همسایگان و کسبه محلی میتواند نخستین گام برای شکلگیری یک جریان معیشتی در جامعه باشد.
وی گفت: مطالبهگری باید با عمل همراه باشد و در کنار مطالبه از مسئولان، مردم نیز به مطالبات خود پایبند باشند.
حجتالاسلام سیاحت تاکید کرد: با آغاز فعالیت مدارس، میتوان جریان خونخواهی مدرسه میناب را برای اثرگذاری بر روند مدارس دنبال کرد.
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