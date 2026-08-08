به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار اظهار کرد: مطالبه‌گری رسانه‌ای مسیر اصلاح و شتاب‌بخشی به امور را هموار می‌کند.

وی افزود: نقد منصفانه و حرفه‌ای رسانه‌ها، زمینه‌ساز شناسایی کاستی‌ها، اصلاح تصمیمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: به‌دلیل حضور مستمر خبرنگاران در عرصه حوادث، بحران‌ها، جلسات و بازدیدهای میدانی، آنان از نزدیک‌ترین ناظران عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حلقه‌های مؤثر ارتباطی با بدنه مدیریت استان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق و مطالبه‌گری مسئولانه رسانه‌ها، از عوامل مؤثر در اصلاح امور و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است و کاهش آن می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را کند کند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: رسانه‌ها باید کاستی‌های عملکرد دستگاه‌ها را منصفانه و بدون جانبداری منعکس کنند، چراکه طرح مسائل می‌تواند به اصلاح تصمیم‌ها و بهبود روند اجرایی منجر شود.

وی افزود: دستگاه‌های موفق باید عملکرد خود را برای افکار عمومی تبیین کنند و رسانه‌ها نیز با انعکاس کاستی‌ها به رفع مشکلات و اصلاح امور کمک کنند.

زندیه وکیلی شفافیت و سرعت در اطلاع‌رسانی را از عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی دانست و بیان کرد: رسانه با تحلیل دقیق و نقد سازنده می‌تواند به شناسایی مسائل و اصلاح فرآیندها کمک کند.

استاندار گفت: سال گذشته دوره‌ای دشوار برای کشور و مردم بود، اما خبرنگاران با حضور میدانی و انعکاس مطالبات مردم، در پیگیری و رفع بخشی از مشکلات نقش مؤثری ایفا کردند.

وی تصریح کرد: انعکاس عملکرد دستگاه‌ها باید در خدمت حل مسائل مردم و اصلاح امور باشد و پذیرش نقد و تبیین صادقانه اقدامات نیز موجب تقویت اعتماد عمومی و امید اجتماعی خواهد شد.

زندیه وکیلی افزود: امانتداری، صداقت، عدالت و انصاف از ارکان اصلی فعالیت رسانه‌ای است و عدول از این اصول، صلاحیت حرفه‌ای خبرنگار را مخدوش می‌کند.

وی بیان کرد: خبرنگاران با وجود دشواری‌های موجود، مسئولیت مهم اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند و تبیین صادقانه اقدامات مسئولان در شرایط دشوار کشور، می‌تواند به تقویت امید و سرمایه اجتماعی کمک کند.

زندیه‌وکیلی گفت: حضور در آیین روز خبرنگار، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های جامعه رسانه در مسیر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است.