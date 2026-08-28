رحیمی: حفظ وحدت تکلیف ملی و انقلابی در شرایط حساس کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی، در خطبههای نماز جمعه این شهر، بر لزوم رعایت تقوای الهی در گفتار و نوشتار توسط مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، باید از هرگونه سخن شبههناک که موجب تضعیف انسجام ملی میشود، پرهیز کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، وحدت را خمیرمایه عزت و پیشرفت هر جامعه خواند و تصریح کرد: در موضوع وحدت باید با رویکردی عالمانه عمل کرد و اجازه نداد اختلافات علمی به نزاع، توهین و بیاخلاقی تبدیل شود.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به حساسیتهای موجود، افزود: برای دلسوزان و انقلابیون، بلکه برای تمامی اقشار ملت و دولتمردان با هر گرایش سیاسی، حفظ اتحاد یک تکلیف ملی، انقلابی، عقلی و شرعی است.
امام جمعه ساوه با اشاره به ضرورت مقابله با ارعابآفرینی دشمن، بر اهمیت امیدآفرینی و مطالبهگری منطقی تأکید کرد: انتظار است مردم در برابر جریانهای رسانهای دشمن، بیاعتمادی نکنند و از تزریق ترس و یأس در جامعه جلوگیری نمایند.
وی همچنین با یادآوری مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر لزوم تکمیل مکارم اخلاق در جامعه تأکید کرد و با اشاره به آثار اجتماعی فشارهای اقتصادی، خواستار توجه به حفظ امانتداری و اخلاق در میان مردم شد.
حجتالاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت، مدیریت جهادی را از مهمترین شاخصههای دولت اسلامی دانست و بر ضرورت برخورد با جنگ اقتصادی تأکید کرد.
امام جمعه ساوه گفت: در جنگ اقتصادی، لازم است صرفهجویی از یک شعار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و مردم با پرهیز از اسراف و خریدهای غیرضروری، در حفظ سرمایههای ملی مشارکت کنند.
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