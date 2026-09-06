نتانیاهو باز هم رؤیاپردازی کرد؛ ادعای واهی درباره پایان نظام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تازهترین اظهارات خود بار دیگر به رؤیاپردازی درباره آینده ایران روی آورده و مدعی شده است که پایان نظام ایران نزدیک است و تلآویو برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مصمم است.
نتانیاهو در نشست کابینه رژیم صهیونیستی به مناسبت سال نوی عبری، با تکرار ادعاهای نخنما و بیاساس خود علیه ایران مدعی شد که نظام ایران ضعیف شده و برای بقای خود مبارزه میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی ماههای گذشته بارها وعدههای مشابهی درباره فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح کرده، اما این ادعاها تاکنون چیزی جز خیالپردازی سیاسی و تبلیغات رسانهای برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهای این رژیم نبوده است.
نتانیاهو همچنین در ادامه لفاظیهای تهدیدآمیز خود مدعی شد در صورت حمله ایران به اسرائیل، تهران با ضربهای مواجه خواهد شد که حتی تصورش را نمیکند.
وی همچنین از وجود یک «مأموریت دیگر» سخن گفت و مدعی شد: رژیم صهیونیستی برای تکمیل آن مصمم است؛ اظهاراتی که بیش از آنکه نشاندهنده یک دستاورد واقعی باشد، تلاشی برای ایجاد جنگ روانی و القای تصویری ساختگی از قدرت و ابتکار عمل تلآویو است.
نتانیاهو در حالی از «نزدیک بودن پایان نظام ایران» سخن میگوید که جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بارها در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی ایستادگی کرده و جمهوری اسلامی همچنان به مسیر خود ادامه میدهد.
تکرار ادعاهای نتانیاهو درباره «سقوط قریبالوقوع» نظام ایران، بیش از هر چیز مصرف داخلی داشته و با هدف روحیهبخشی به جامعه و افکار عمومی رژیم صهیونیستی و توجیه ادامه اقدامات نظامی این رژیم مطرح میشود.
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