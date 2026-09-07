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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۹

نماینده صهیونیست: برکناری نتانیاهو برای اسرائیل حیاتی است

نماینده صهیونیست: برکناری نتانیاهو برای اسرائیل حیاتی است

نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی بر ضرورت برکناری نخست وزیر این رژیم از سمت خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گلعاد کریو نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی وابسته به جریان معارض با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت، برکناری نتانیاهو از منصبش تبدیل به یک نیاز حیاتی برای جامعه صهیونیست ها شده است.

وی از عدم همکاری نتانیاهو با تحقیقات ارتش رژیم صهیونیستی در خصوص شکست امنیتی مقابل عملیات طوفان الاقصی انتقاد کرد.

کریو اضافه کرد: نتانیاهو تا چند ماه از حضور در مناطق اطراف عملیات طوفان الاقصی اجتناب می کرد اکنون نیز با ارتش همکاری نمی کند. وی از امنیت اسرائیل چشم پوشی کرده و عدم شایستگی خود را برای اداره امور امنیتی داخلی نشان داده است.

این نماینده صهیونیست تاکید کرد: چنین شخصی نباید درباره آینده ما تصمیم گیری کند.

کد مطلب 6939626

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    نظرات

    • فرزاد IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
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      یکی بدتر و خونخوارتر میاد.
    • ایرانیان IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
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      فردابرکنارمیشه

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