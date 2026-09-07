به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج نظرسنجی صورت گرفته طی روز گذشته در اراضی اشغالی حاکی از آن است که در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی، تعداد کرسی های حزب لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو به ۲۰ عدد کاهش می یابد. این در حالی است که حزب آیزنکوت در برابر نتانیاهو ۲۳ کرسی را از آن خود می کند.
بر اساس این نظرسنجی، اردوگاه نتانیاهو برای تشکیل کابینه به ۶۱ کرسی نیاز داشته اما در حال حاضر ۵۲ کرسی در اختیار دارد.
جریان مخالف نتانیاهو به سرکردگی گادی آیزنکوت نیز ۵۱ کرسی را در اختیار دارد.
رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۷ اکتبر آینده است؛ انتخاباتی که در ظاهر میان دو اردوگاه برگزار میشود: اردوگاه نخست به ریاست بنیامین نتانیاهو و ائتلاف او متشکل از احزاب راست و راست افراطی؛ و اردوگاه دوم متشکل از احزاب و فراکسیونهای چپ، میانه و حتی راست که دچار درگیریهای داخلی و پراکندگی هستند.
اهمیت این انتخابات که در سرزمینهای اشغالی «سرنوشتساز» توصیف میشود، در این است که پس از ۳ سال جنگ مداوم در چندین جبهه برگزار میشود.
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