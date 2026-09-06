به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قمی در جلسه شورای پدافند غیرعامل لرستان، اظهار داشت: خط مقدم پدافند غیرعامل، فقط نیروهای مسلح نیستند؛ بلکه همه دستگاههای خدماترسان، در این حوزه نقشآفرینی میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاهها، گفت: در دوران دفاع مقدس، مردم برای دفاع از کشور به جبههها میرفتند، اما امروز خط مقدم دفاع، فقط نیروهای مسلح نیستند؛ جهاد کشاورزی، حوزه انرژی، استانداریها و همه دستگاههای خدماترسان در خط مقدم قرار دارند.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: باید آمادگی دستگاهها را در حوزههای مختلف ارتقا دهیم و برای شرایط بحرانی، برنامه پاسخ مشخص داشته باشیم تا در صورت وقوع حادثه بتوانیم تداوم خدمات ضروری را تضمین کنیم.
قمی با اشاره به اینکه در جنگ اخیر، بخشهایی از صداوسیما، حوزه آب و ارتباطات مورد هدف قرار گرفت، افزود: در همین راستا تلاش شد خدماترسانی متوقف نشود و این تجربه نشان داد که باید برای هر حوزه، برنامه پاسخ و تداوم کارکرد داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر زیرساختهای برق مورد هدف قرار گیرد، بسیاری از خدمات ما نیز دچار مشکل میشوند؛ آب، ارتباطات، نانواییها و بخشهای مختلف خدماترسان به برق وابسته هستند، بنابراین باید برای تأمین برق اضطراری و استمرار فعالیت این مراکز برنامه داشته باشیم.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، افزود: همچنین کارخانههای آرد باید برای شرایط طولانیمدت جنگ برنامه پاسخ داشته باشند؛ زیرا تأمین نان یکی از مهمترین نیازهای مردم است.
قمی، تصریح کرد: کارخانههای آرد ممکن است برای ۱۰ تا ۱۵ روز امکان ادامه فعالیت داشته باشند، اما اگر شرایط بحرانی طولانیتر شد، باید از قبل برای آن برنامه پاسخ، تأمین انرژی و بازگشتپذیری فعالیت پیشبینی شده باشد.
وی گفت: باید بتوانیم پس از وقوع آسیب، خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن به مردم بازگردانیم و تداوم کارکرد دستگاهها و زیرساختهای ضروری را تضمین کنیم.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اهمیت شناخت آسیبپذیریها در حوزه پدافند غیرعامل، افزود: تجربه جنگهای اخیر نشان داد هرجا آسیبهای خود را شناسایی و برطرف کنیم، توان پاسخ ما افزایش پیدا میکند.
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