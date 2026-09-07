به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر صبح دوشنبه در این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط آمایش سرزمین و حریم شهرها اظهار کرد: بررسی دقیق درخواستهای تغییر کاربری و احداث بنا، نقش مهمی در جلوگیری از توسعه نامتوازن و هدایت صحیح فعالیتهای عمرانی و اقتصادی دارد.
اصغر کشوریان افزود: در این جلسه ۱۰ دستورکار در زمینههای مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و حراستی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها دو پرونده مربوط به تعیین کاربری در خارج از محدوده و داخل حریم شهر بوشهر بود.
وی ادامه داد: همچنین پرونده احداث پیست موتورسواری در خارج از حریم شهر دیلم در این نشست مطرح و بررسی شد.
دستورکارهای دشتستان
کشوریان با اشاره به پروندههای مربوط به شهرستان دشتستان گفت: در این بخش دو پرونده شامل احداث دکل تکرارکننده بیسیم و طرح پرواربندی گوساله در روستای کمزرد، خارج از محدوده و حریم شهر تنگ، مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: بررسی این طرحها با هدف تطبیق درخواستها با ضوابط و مقررات مربوط به استقرار فعالیتها در خارج از محدوده و حریم شهرها انجام شد.
بررسی طرحهای تولیدی در دشتی و دیر
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از بررسی دو طرح تولیدی در شهرستانهای دشتی و دیر خبر داد و گفت: در شهرستان دشتی، پرونده مربوط به تولید پودر گوجهفرنگی و پودر خرما در خارج از حریم شهر خورموج مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در شهرستان دیر نیز طرح تولید پودر ماهی برای استفاده در خوراک دام، طیور و آبزیان در خارج از حریم شهر آبدان در دستور کار کارگروه قرار داشت.
سه پرونده در شهرستان تنگستان
کشوریان با اشاره به پروندههای شهرستان تنگستان اظهار داشت: سه پرونده شامل احداث ابنیه حراستی در خارج از حریم شهر آباد، طرح پرواربندی بره در خارج از حریم شهر آباد و طرح پرواربندی گوساله در خارج از حریم شهر اهرم بررسی شد.
وی تأکید کرد: بررسی این درخواستها در چارچوب ضوابط آمایش سرزمین و مقررات شهرسازی و با هدف هدایت مناسب فعالیتهای عمرانی، تولیدی و اقتصادی در استان انجام میشود.
کارگروه امور زیربنایی استان بوشهر از جمله مراجع بررسیکننده طرحها و درخواستهای مرتبط با توسعه و استقرار فعالیتها در خارج از محدوده و حریم شهرهاست و تصمیمات آن در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط به آمایش سرزمین، شهرسازی و توسعه پایدار اتخاذ میشود.
هشتمین نشست کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان بوشهر به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، معاون شهرسازی و معماری، کارشناسان حوزه شهرسازی و سایر اعضای کارگروه در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
در این نشست، درخواستهای مربوط به تعیین کاربری و احداث بنا در شهرستانهای بوشهر، دیلم، دشتستان، دشتی، دیر و تنگستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
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