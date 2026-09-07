ساعت کاری ادارات مازندران تا پایان شهریور تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با ابلاغ بخشنامهای، اجرای مقررات مربوط به ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان را تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، هدف از تداوم این شیوه فعالیت را مدیریت مصرف انرژی، کمک به پایداری شبکه برق، تأمین آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم عنوان کرد.
وی با اشاره به استثنائات این مصوبه اظهار کرد: واحدهای عملیاتی و خدماترسان از جمله مجموعههای نظامی، انتظامی و امنیتی مشمول دورکاری پنجشنبهها نیستند و نحوه فعالیت آنها مطابق تصمیم مراجع ذیصلاح تعیین میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران درباره فعالیت بانکها در روزهای پنجشنبه نیز گفت: مدیران بانکها موظف هستند با هماهنگی سرپرستی امور شعب بانکهای استان، نسبت به فعال نگه داشتن شعب کشیک اقدام کنند تا خدمات بانکی مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه داشته باشد.
قاسمی طوسی بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب درباره شعب منتخب بانکها تأکید کرد و افزود: فرآیندهای ضروری بانکی باید از طریق شعب کشیک در دسترس مردم قرار گیرد.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست ضمن رعایت ضوابط تعیینشده، حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژی را در مجموعههای تحت مدیریت خود اعمال کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تأکید کرد: مسئولیت نظارت بر اجرای برنامههای کاهش مصرف انرژی و در عین حال تضمین استمرار کامل خدماترسانی به مردم بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.
نظر شما