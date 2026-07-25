گرمای هوا ادارات و مراکز آموزشی مازندران را یکشنبه تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمیطوسی با اشاره به تداوم موج گرما در استان اظهار کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه، فعالیت تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی استان در روز یکشنبه چهارم مردادماه متوقف خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم با هدف همراهی با برنامههای مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق اتخاذ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران تصریح کرد: بانکها، مراکز درمانی، دستگاههای امدادی، خدماترسان و سایر واحدهای عملیاتی از این تصمیم مستثنی بوده و مطابق روال معمول به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد.
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