https://mehrnews.com/x3cZgJ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6939512 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۴ ۱۹۰ شب ایستادگی و دلدادگی در شهر ساحلی چابهار چابهار- مردم شهر چابهار در صد و نودمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 68 MB کد مطلب 6939512 کپی شد مطالب مرتبط صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی مرزهای سیستان و بلوچستان؛ مسیر تأمین برنج و گوشت برای کشور ضرورت دفاع و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجمع مردم چابهار در شب صد و نود و یکم تجمع مردم چابهار در شب ۱۸۹ گسترش خدمات پلیس در مناطق محروم سیستان و بلوچستان برداشت غیرمجاز آب در ورودی چابهار؛ ایجاد باغ موز به چه قیمت؟ برچسبها بندر چابهار چابهار سیستان و بلوچستان
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