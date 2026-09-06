به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی، عصر یکشنبه در دیدار با استاندار سیستان‌وبلوچستان، بر لزوم ایجاد جهش در فعالیت‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای ورود هدفمند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به محدوده‌های دارای جذابیت معدنی خبر داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به شناسایی چند محدوده امیدبخش برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با آماده‌سازی اطلاعات پایه و برگزاری فراخوان، بستر حضور شرکت‌های توانمند در این محدوده‌ها فراهم خواهد شد تا ظرفیت بخش خصوصی در کنار شرکت‌های بزرگ معدنی به کار گرفته شود.

وی از تکمیل بخش قابل توجهی از اطلاعات زمین‌شناسی استان و تداوم برداشت‌ها در مناطق باقی‌مانده خبر داد و افزود: تقویت اداره‌کل زمین‌شناسی استان از نظر نیروی انسانی، تجهیز آزمایشگاه و تأمین فضای مناسب، در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.

فاطمی با تأکید بر اینکه این سازمان به‌تنهایی قادر به پوشش همه نیازهای مطالعاتی نیست، خواستار استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تخصصی استان شد و گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های پهپادی می‌تواند دقت و سرعت مطالعات اکتشافی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

در ادامه، منصور بیجار با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از اکتشاف صرف به تکمیل زنجیره ارزش، تصریح کرد: هدف استان این است که ذخایر معدنی در حد شناسایی باقی نماند، بلکه با جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فرآوری، به تولید، اشتغال و ارزش افزوده در داخل استان تبدیل شود.

استاندار سیستان و بلوچستان افزایش سهم استان از اقتصاد ملی را نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ریسک فعالیت بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند. وی همچنین بر اولویت‌بندی محدوده‌های دارای ظرفیت و ارائه اطلاعات شفاف به سرمایه‌گذاران به عنوان الزام ورود هدفمند سرمایه به بخش معدن تأکید کرد.