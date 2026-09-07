به گزارش خبرنگار مهر، «امشب» عنوان یکی از شاخص ترین آثار موسیقایی این روزهای روند تولید تک آهنگ ها است که به خوانندگی شهرام ناظری خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی و آهنگسازی تهمورس پورناظری در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این تک آهنگ که به تهیه کنندگی مجید عبدی تولید شده است، حسین منزوی شاعر، تهمورس پورناظری آهنگساز و شهرام ناظری شوالیه آواز ایران به عنوان خواننده حضور دارند.

تهمورس پورناظری نوازنده سه تار، تینا جامه‌گرمی، لان هومزی، جنیفر بیگز والتون، آمبروز اوبرن، بوریانا پوپووا، گالیا کستنر، بتانی منمیر نوازندگان ویولن، تینا جامه‌گرمی، آریانا سولوتوف نوازندگان ویولا، الیور والتون، ترور جارویس، درک جوزف استاین، بنز مارستون دوگیلو، کیمیا جمشید نوازندگان ویولنسل، و شاکد شخر نوازنده پیانو گروه نوازندگان تک آهنگ «امشب» را تشکیل می دهند که بعد از پروژه «عمو نوروز» تازه ترین اثر مشترک شهرام ناظری و تهمورس پورناظری محسوب می شود.

تهمورس پورناظری کارگردان، مجید عبدی تهیه‌کننده (تار پروداکشن)، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مشکین مهرگان طراح صحنه، نوید توحیدی تدوینگر، احسان روناسی طراح گریم، رحمان ریاحی مدیر تولید، علی شعبانی اصلاح رنگ، فرشید پارسی وکیل طراح گرافیک، مهدی سریزدی تیتراژ، محمدامین رحیمی دستیار کارگردان، رایان انو صدابردار، استودیو وارهاوس ضبط آواز، استودیو راسک ضبط ارکستر، عرفان قبادی دستیار یک فیلمبردار، جواد اصلانی، هومن طهماسبی فرد، حسام‌الدین اعلم‌الهدی، علیرضا مومجی، علی حاجی آبادی اجرای نور و حرکت و مجموعه «بارانا» به عنوان مجری طرح هم از دیگر عوامل اجرایی پروژه هستند.

در متن شعر تک آهنگ «امشب» آمده است:

امشب غم تو در دل دیوانه نگنجند / گنج است و چه گنجی که به ویرانه نگنجد

دور از تو چنانم که غم غربتم امشب / حتی به غزل‌های غریبانه نگنجد

تنهایی‌ام امشب که پر است از غم غربت / آن قدر بزرگ است که در خانه نگنجد

میخانه‌ بی سقف و ستون کو که جز آنجا / جای دگر این گریه‌ مستانه نگنجد

بیرون زده‌ام تا بدرم پرده‌ شب را / کاین نعره‌ دیوانه به کاشانه نگنجد