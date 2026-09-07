به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا ذوالفقاری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از نمایشگاه محصولات شرکتهای دانشبنیان و فناور خراسان جنوبی اظهار کرد: در جریان این سفر، بازدید از پارک علم و فناوری و دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و فناور استان انجام شد و بخشی از این شرکتها با تکیه بر دانش و فناوری خود، نیازهای واقعی جامعه را پاسخ میدهند.
وی بیان کرد: حمایتهایی نیز در قالب تسهیلات و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از شرکتهای دانشبنیان استان انجام شده که جزئیات این حمایتها در پایان سفر اعلام خواهد شد.
ذوالفقاری ادامه داد: همچنین نشست ستاد اقتصاد دانشبنیان استان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار خواهد شد که امیدواریم نتایج آن به رشد قابل توجه شرکتهای دارای ظرفیت در استان منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۲۳۰ شرکت فناور و دانشبنیان در استان فعال هستند که حدود ۲۵ درصد آنها در زمره شرکتهای دانشبنیان قرار دارند.
وی افزود: این شرکتها در حوزههای مختلفی از جمله کشاورزی، صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و هوش مصنوعی فعالیت دارند و طی سال گذشته حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فروش محصولات دانشبنیان و فناورانه داشتهاند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود یکهزار و ۶۰۰ نفر در شرکتهای فناور و دانشبنیان استان مشغول به کار هستند، گفت: میزان صادرات این شرکتها در سال گذشته حدود ۶ میلیون دلار بوده و این رقم در سال جاری نیز روند افزایشی دارد.
ذوالفقاری در خصوص استفاده شرکتهای دانشبنیان از تسهیلات نیز اظهار کرد: سبدهای مختلفی برای حمایت و تأمین مالی شرکتها وجود دارد و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در سال گذشته در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸، جزو نخستین دستگاههای اجرایی استان بود که توانست ۱۰۰ درصد اعتبارات اختصاصیافته را جذب کند.
وی ادامه داد: همچنین امسال از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکتهای استان مصوب شده که امیدواریم با پرداخت این تسهیلات، بخشی از مشکلات و گرههای شرکتها در شرایط اقتصادی موجود برطرف شود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی یکی از مهمترین مشکلات شرکتهای فناور استان را کمبود فضای فیزیکی و زیرساخت دانست و گفت: با وجود ظرفیتهای قابل توجه شرکتهای فناور و دانشبنیان، این مجموعهها همچنان با محدودیت در زمینه فضای استقرار و زیرساخت مواجه هستند.
ذوالفقاری افزود: امیدواریم در جریان سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، حمایتهای لازم برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز شرکتها، از جمله ایجاد خانههای خلاق و فضاهای مناسب برای استقرار شرکتهای فناور، صورت گیرد تا این پروژهها با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.
وی همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختهای فناوری استان خبر داد و اظهار کرد: در شش ماهه دوم امسال، یکی از موضوعات ویژه مورد پیگیری، استفاده از ظرفیت بند ۳ ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان و ظرفیت اعتبار مالیاتی صنایع بزرگ استان برای توسعه زیرساختهای فناوری خواهد بود.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: در مذاکرات انجامشده در جریان این سفر، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم بهزودی شاهد استفاده از این ظرفیت برای توسعه جدی زیرساختهای فناوری استان باشیم.
ذوالفقاری با اشاره به ظرفیتهای ویژه خراسان جنوبی در حوزههای مختلف گفت: استان در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات و همچنین محصولات و فناوریهای مرتبط با معادن، ظرفیتهای قابل توجهی دارد و باید از این مزیتها برای تقویت زنجیره ارزش استفاده کرد.
وی تأکید کرد: با حمایتهای هوشمندانهای که تاکنون از زیستبوم فناوری استان صورت گرفته و استمرار این حمایتها، میتوان زنجیرههای ارزش خراسان جنوبی را تقویت کرد.
وی تصریح کرد: میتوان خراسان جنوبی را هاب صادرات محصولات دانش بنیان به افغانستان کرد.
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