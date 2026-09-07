۴۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در قم شناسایی و توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بازدیدها و گشتزنیهای مستمر شرکت توزیع نیروی برق استان قم، ۴۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: این عملیات با مشارکت همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم و عوامل پاسگاه شکوهیه انجام شد و تجهیزات مرتبط با انشعاب برق این واحد صنعتی نیز جمعآوری شد.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم ادامه داد: در جریان این عملیات، تجهیزات اندازهگیری مورد استفاده در این اشتراک، از جمله کابل و کنتور، نیز جمعآوری شد.
نجفی گفت: شناسایی این واحد صنعتی در چارچوب برنامههای نظارتی و گشتزنیهای مستمر همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم انجام شد و دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز از محل جمعآوری و توقیف شدند.
دو دستگاه ماینر غیرمجاز در واحد مسکونی کشف شد
وی بیان کرد: علاوه بر کشف دستگاههای استخراج رمزارز در واحد صنعتی، دو دستگاه ماینر غیرمجاز نیز از یک واحد مسکونی شناسایی و جمعآوری شد.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم افزود: با احتساب دستگاههای کشفشده در واحد صنعتی و واحد مسکونی، در مجموع ۴۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در این عملیاتها شناسایی و جمعآوری شده است.
نجفی تصریح کرد: فعالیت هر دستگاه ماینر فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد میکند و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، موجب تضییع حقوق سایر مشترکان میشود.
وی گفت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز میتواند به تجهیزات شبکه آسیب وارد کند و پایداری تأمین برق را، بهویژه در ساعات اوج مصرف، تحت تأثیر قرار دهد.
مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نیازمند همکاری مردم است
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و پدیده قاچاق برق، نیازمند استمرار بازدیدها و همکاری دستگاههای مرتبط است.
نجفی بر ضرورت مشارکت شهروندان در شناسایی فعالیتهای مشکوک تأکید کرد و افزود: شهروندان میتوانند موارد مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز و استفاده غیرمجاز از برق را گزارش کنند.
وی گفت: گزارشهای مردمی درباره فعالیتهای مشکوک از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ دریافت میشود.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم خاطرنشان کرد: همکاری هماستانیها در گزارش فعالیتهای غیرمجاز، در شناسایی و برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز از شبکه برق مؤثر است.
قم- مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم از شناسایی و جمعآوری ۴۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک واحد صنعتی و یک واحد مسکونی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجفی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بازدیدها و گشتزنیهای مستمر شرکت توزیع نیروی برق استان قم، ۴۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی شناسایی و توقیف شد.
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