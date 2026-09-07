به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرحله نخست، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم اختصاص یافته که این اعتبار برای بازسازی و جبران خسارت ۸ هزار و ۶۷۸ واحد هزینه خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: تاکنون عملیات تعمیر و بازسازی ۴ هزار و ۲۳۸ واحد مسکونی و تجاری خسارتدیده به پایان رسیده است و روند رسیدگی به سایر واحدها نیز ادامه دارد.
بازسازی ۴ هزار واحد خسارتدیده
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تأکید بر تداوم عملیات بازسازی تصریح کرد: روند جبران خسارت و بازسازی واحدهای آسیبدیده در قالب ستاد بازسازی جنگ تحمیلی بنیاد مسکن استان بوشهر در حال پیگیری و اجرا است.
برومند با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در زمینه مقاومسازی واحدهای روستایی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ و پس از واگذاری مسئولیت مقاومسازی مسکن روستایی به بنیاد مسکن، اقدامات گستردهای برای ارتقای ایمنی و استحکام این واحدها انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج سرشماری، حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور وجود دارد که تاکنون حدود سه میلیون واحد از آنها مقاومسازی شده است.
مقاومسازی ۷۳ درصد خانههای روستایی بوشهر
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به وضعیت مقاومسازی مسکن روستایی در استان گفت: از مجموع ۷۴ هزار واحد مسکونی روستایی در بوشهر، تاکنون بیش از ۵۳ هزار واحد مقاومسازی شده است.
وی افزود: با مقاومسازی بیش از ۵۳ هزار واحد، حدود ۷۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاومسازی شده و بوشهر از این نظر در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد.
انعقاد ۵.۵ همت قرارداد تسهیلاتی
برومند با اشاره به برنامههای دولت در حوزه مسکن روستایی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم، تاکنون ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند.
وی گفت: برای این واحدها در مجموع ۵.۵ همت قرارداد با بانکها منعقد شده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحها جذب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در روند پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در تکمیل طرحهای مقاومسازی و ارتقای کیفیت و ایمنی مسکن روستایی استان دارد.
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