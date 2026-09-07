به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهبهانیزاده صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری دورههای تخصصی توانمندسازی معلمان، با اشاره به نتایج مثبت اجرای «پروژه مهر» در سطح مدارس دیلم اظهار کرد : با برنامهریزی گسترده و اجرای موفقیتآمیز طرحهای بهسازی، مدارس دیلم هم از نظر زیرساختی و هم از نظر نیروی انسانی کاملاً آماده استقبال از دانشآموزان هستند.
وی گفت: در حال حاضر تمامی کلاسهای درس با معلمان مستقر هستند و هیچگونه کمبود نیرویی در مقاطع مختلف مشاهده نمیشود.
مدیر آموزش و پرورش دیلم همچنین از آغاز روند گسترده توانمندسازی کادر آموزشی خبر داد و افزود: در راستای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری، کارگاههای تخصصی توانمندسازی برای آموزگران ابتدایی و سایر مقاطع تحصیلی با حضور اساتید برجسته و ممتاز دانشگاهی در حال برگزاری است.
وی گفت: این دورهها صرفاً به یک مقطع محدود نمیشود و تمام سطوح آموزشی را در بر میگیرد.
بهبهانیزاده در پایان تأکید کرد: این برنامههای آموزشی نباید به یک دوره گذرا محدود شود؛ بلکه ما برنامهای را تدوین کردهایم که در طول سال تحصیلی نیز با تداوم و استمرار، به ارتقای دانش و مهارتهای معلمان در تمامی مقاطع کمک کند تا کیفیت آموزش در دیلم به سطح استانداردهای نوین دست یابد.
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