  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

بهبهانی‌زاده: مدارس دیلم برای سال تحصیلی جدید آمادگی کامل دارند

بهبهانی‌زاده: مدارس دیلم برای سال تحصیلی جدید آمادگی کامل دارند

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش دیلم، از آمادگی کامل مدارس این شهرستان جهت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی حضوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهبهانی‌زاده صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری دوره‌های تخصصی توانمندسازی معلمان، با اشاره به نتایج مثبت اجرای «پروژه مهر» در سطح مدارس دیلم اظهار کرد : با برنامه‌ریزی گسترده و اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های بهسازی، مدارس دیلم هم از نظر زیرساختی و هم از نظر نیروی انسانی کاملاً آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند.

وی گفت: در حال حاضر تمامی کلاس‌های درس با معلمان مستقر هستند و هیچ‌گونه کمبود نیرویی در مقاطع مختلف مشاهده نمی‌شود.

مدیر آموزش و پرورش دیلم همچنین از آغاز روند گسترده توانمندسازی کادر آموزشی خبر داد و افزود: در راستای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری، کارگاه‌های تخصصی توانمندسازی برای آموزگران ابتدایی و سایر مقاطع تحصیلی با حضور اساتید برجسته و ممتاز دانشگاهی در حال برگزاری است.

وی گفت: این دوره‌ها صرفاً به یک مقطع محدود نمی‌شود و تمام سطوح آموزشی را در بر می‌گیرد.

بهبهانی‌زاده در پایان تأکید کرد: این برنامه‌های آموزشی نباید به یک دوره گذرا محدود شود؛ بلکه ما برنامه‌ای را تدوین کرده‌ایم که در طول سال تحصیلی نیز با تداوم و استمرار، به ارتقای دانش و مهارت‌های معلمان در تمامی مقاطع کمک کند تا کیفیت آموزش در دیلم به سطح استانداردهای نوین دست یابد.

کد مطلب 6939905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها