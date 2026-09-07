افشارپور: عدالت فرهنگی در حوزه کتاب باید در سراسر کشور محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر افشارپور صبح دوشنبه در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در سنندج اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب کردستان با پیگیری‌های مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همراهی ناشران کشور محقق شده و امیدواریم این رویداد مورد استقبال مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه کتاب در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: برای ما افتخار بزرگی است که معجزه پیامبر اسلام (ص) قرآن کریم، یک کتاب آسمانی است و همین موضوع نشان‌دهنده جایگاه والای کتاب در فرهنگ اسلامی است.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در حوزه کتاب و کتابخوانی سخنان بسیاری مطرح شده و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت این فرهنگ در جامعه هستیم.

افشارپور با اشاره به سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم وزارتخانه، گسترش عدالت فرهنگی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی مردم سراسر کشور از ظرفیت‌های فرهنگی است و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در استان‌ها در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: ایران فقط تهران نیست و شهرها و مراکز استان‌ها نیز باید از فرصت‌های فرهنگی و امکانات حوزه کتاب و نشر به شکل عادلانه برخوردار باشند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شیوه جدید برگزاری نمایشگاه‌ها نیز گفت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های جدید، حتی ناشرانی که امکان حضور مستقیم در نمایشگاه را ندارند بتوانند آثار خود را به مخاطبان عرضه کنند.

افشارپور افزود: در این نمایشگاه مجموعه‌ای متنوع از آثار در حوزه‌های کودک و نوجوان، بزرگسال، دینی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و ادبیات عرضه شده است تا مخاطبان با طیف گسترده‌ای از کتاب‌ها مواجه باشند.

وی استقبال مردم را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نمایشگاه دانست و گفت: باید تلاش کنیم کتاب از حاشیه خارج شود و مردم با حضور در چنین رویدادهایی، ارتباط بیشتری با کتاب و مطالعه برقرار کنند.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی و پوشش این نمایشگاه نقش فعال‌تری ایفا کنند و افزود: معرفی ظرفیت‌های نمایشگاه به مردم موجب می‌شود فرصت ایجادشده برای استان به شکل مطلوب‌تری مورد استفاده قرار گیرد.