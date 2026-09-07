راهیابی سه فیلم حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره فیلم ۱۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از راهیابی سه اثر تولیدی این حوزه به بخشهای مختلف پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ خبر داد.
وی اظهار کرد: مستند «سرباز» به کارگردانی محمدهادی اسفندیاری، تولید حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، در بخش مستند این جشنواره حضور خواهد داشت.
رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد افزود: فیلم «آخرین پرچم» به کارگردانی محمد نجفینژاد نیز در بخش ملی و فیلم «گلبولهای سفید» به کارگردانی امیرحسین آذرشب، از تولیدات حوزه هنری استان با مشارکت انجمن سینمای جوانان یاسوج، در این رویداد سینمایی به رقابت خواهند پرداخت.
اسلامی با اشاره به محتوای این آثار گفت: این تولیدات با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و بومی منطقه، روایتگر موضوعات انسانی، اجتماعی و هویتی هستند و در بخشی از این آثار نیز به حماسهها و رشادتهای عشایر پرداخته شده است.
وی راهیابی سه اثر از تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ را اتفاقی ارزشمند برای سینمای استان دانست و عنوان کرد: حضور فیلمسازان جوان و هنرمندان استان در رویدادهای ملی و بینالمللی میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و هنری کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کند.
بر اساس اعلام دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، در مجموع ۱۷۰ اثر به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین دوره این جشنواره راه یافتهاند که از این تعداد، ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بینالملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» به رقابت خواهند پرداخت.
آثار منتخب پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالنهای اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران خواهند شد.
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