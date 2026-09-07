به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی، با اشاره به رسالت این شرکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای فرهنگی و مذهبی در مقیاسهای محلهای و منطقهای اظهارکرد: با توجه به حضور پرشور و خودجوش مردم در میادین شهر طی ماههای گذشته و استمرار این حضور، توسعه زیرساختهای خدماتی، فرهنگی و اجتماعی در این فضاها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بنا بر تدابیر مدیریت شهری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، تلاش میکنیم متناسب با نیاز شهروندان، ظرفیتهای فرهنگی و خدماتی میادین را افزایش دهیم تا این فضاها علاوه بر کارکرد شهری، به بستری برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی تبدیل شوند.
ناظم رضوی با اشاره به راهاندازی و بهرهبرداری از «خانههای امامرضایی» در سطح شهر گفت: از ظرفیت این فضاها و سایر المانهای فرهنگی در میادین ویژه استفاده خواهد شد و تلاش داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، ارتباط میان فضای شهری و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را تقویت کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران همچنین از برنامهریزی برای نصب یادمان شهدای حوادث و جنگهای اخیر خبر داد و گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز و روایت رشادتها و مقاومت مردم، المانهای یادبود شهدا در برخی میادین شهر جانمایی و نصب خواهد شد.
وی ادامه داد: در نقاطی که در جریان حملات دشمن آسیب دیدهاند نیز تلاش میشود با طراحیهای متناسب با فضای پیرامونی، المانهای شهری با موضوع مقاومت، ایستادگی و رشادت مردم ایجاد شود تا این وقایع در قالب عناصر فرهنگی و هنری در فضای شهری روایت شوند.
ناظم رضوی با تأکید بر توجه به هویت تاریخی و فرهنگی شهر تهران اظهار کرد: بخشی از المانهای پیشبینیشده، برگرفته از تاریخ، هویت و فرهنگ شهر تهران و ایران خواهد بود و تلاش میکنیم این عناصر با معماری و ویژگیهای بصری محیط پیرامون خود هماهنگ باشند.
وی همچنین به پیشبینی المانها و سازههای خدماترسان در میادین تهران اشاره کرد و گفت: ایجاد سازههای مرتبط با سقایت و تأمین آب مورد نیاز شهروندان از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که در این زمینه، ظرفیت و مشارکت خیرین نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: خوشبختانه خیرین در این حوزه استقبال خوبی داشتهاند و پیشنهادهایی نیز ارائه کردهاند که میتوان با استفاده از این ظرفیت، برخی سازههای خدماتی را در نقاط مورد نیاز شهر احداث کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به معماری شهری در اجرای این طرحها گفت: این سازهها باید ضمن برخورداری از کارکرد خدماتی، از معماری فاخر و متناسب با هویت شهر تهران برخوردار باشند و به ارتقای کیفیت بصری فضاهای شهری کمک کنند.
ناظم رضوی همچنین از برنامهریزی برای توسعه سازههای ترویج کتابخوانی در میادین شهر خبر داد و اظهار کرد: سازههای ویژهای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسانتر شهروندان به کتاب پیشبینی شده است که در این فضاها جانمایی و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این طرح تلاش میشود کتابها با شرایط مناسب و حتی در مواردی به صورت رایگان و امانت در اختیار شهروندان قرار گیرد تا زمینه برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در فضاهای عمومی شهر فراهم شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پایان از افزایش ظرفیت موزهها به عنوان یکی دیگر از برنامههای این شرکت یاد کرد و گفت: توسعه و افزایش موزهها و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهر تهران نیز در دستور کار قرار دارد و جزئیات این طرحها در مراحل بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
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