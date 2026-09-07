دشمن با تفرقه و فشار اقتصادی به دنبال شکست ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی دوشنبه‌شب در دومین اجلاسیه ۱۷۳ شهید فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه اظهار کرد: امنیت موضوعی بسیار مهم و ضروری است و در روایات اهل‌بیت(ع) نیز بر اهمیت آن تأکید شده است.

وی با اشاره به سخنی از شهید بهشتی درباره اهمیت امنیت افزود: همان‌گونه که اکسیژن برای انسان ضروری است، امنیت نیز برای جامعه اهمیت حیاتی دارد و خادمان مردم در مجموعه انتظامی به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند این امنیت را برای همه اقشار جامعه فراهم کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در حوادث و مأموریت‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: ما مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران خود در مجموعه انتظامی هستیم که برای برقراری امنیت مردم مجاهدت می‌کنند.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا گفت: دست‌بوس خانواده شهدا هستیم؛ خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از امنیت مردم تقدیم کردند.

دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و فشار اقتصادی است

صفورایی با اشاره به راهبردهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن تصور می‌کند با ایجاد تفرقه میان مردم، اعمال فشارهای اقتصادی، حملات ترکیبی و تهدید نیروهای مسلح بر اساس محاسبات مادی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

وی افزود: تخریب جایگاه مسئولان دلسوز و ایجاد شکاف در جامعه از دیگر اقداماتی است که دشمن برای رسیدن به هدف خود، یعنی تضعیف و شکست ملت ایران اسلامی دنبال می‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم روحیه ایثار و شهادت در مجموعه انتظامی گفت: باب شهادت همواره برای همکاران ما در انتظامی باز است و آنان برای رضای خدا جان خود را در این مسیر نثار می‌کنند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در این اجلاسیه اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا زینت‌بخش این مراسم هستند و در برابر این عزیزان پیمان می‌بندیم که حتی به اندازه ذره‌ای از آرمان‌های والای شهدا کوتاه نیاییم.