به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سجادی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید معاون علمی رییس جمهور از نمایشگاه دانش بنیان خراسان شمالی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور استان را ۱۸۰ واحد عنوان کرد و گفت: عملکرد این شرکت‌ها و واحدها به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رییس پارک علم و فناوری خراسان شمالی ادامه داد: هر شرکت و واحد فناور در طول ۶ ماه فعالیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و چنانچه روند فعالیت آن رو به رشد نباشد، از چرخه پارک علم و فناوری خارج خواهد شد.

وی افزود: پس از انجام ارزیابی‌های انجام شده در سال جاری، از مجموع ۱۸۰ شرکت و واحد دانش‌بنیان و فناور استان، ۱۵۰ شرکت و واحد در چرخه فعالیت باقی مانده‌اند که از این تعداد؛ ۳۷ شرکت دانش‌بنیان و ۲۷ واحد نیز در زمره صنایع خلاق قرار دارند و مابقی را واحدهای فناور تشکیل می‌دهند.

سجادی گفت: ارزیابی مستمر شرکت‌ها با هدف شناسایی واحدهای فعال، توانمند و دارای ظرفیت رشد انجام می‌شود تا حمایت‌های پارک علم و فناوری به سمت مجموعه‌هایی هدایت شود که از ظرفیت لازم برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان برخوردار هستند.