پیکر جانباز ۷۰ درصد در رشت تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ربیعزاده از جانبازان ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس و از اهالی شهر رشت بود که در سن ۱۵ سالگی و در سال ۱۳۶۵، در جریان عملیاتهای دوران دفاع مقدس در منطقه عملیاتی شلمچه مجروح شد.
این جانباز سرافراز پس از مجروحیت، سالها با عوارض و دردهای ناشی از جراحات دوران جنگ تحمیلی دستوپنجه نرم کرد و سرانجام در سن ۵۶ سالگی، در یکی از بیمارستانهای تهران به شهادت رسید.
شهید ربیعزاده که از یادگاران دوران دفاع مقدس بود، سه فرزند پسر از خود به یادگار گذاشته است.
پیکر این جانباز شهید پس از برگزاری مراسم تشییع صبح سه شنبه با حضور مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و جمعی از اقشار مختلف در گلزار شهدای رشت به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید غلامرضا ربیعزاده با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و جمعی از مسئولان برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ این شهید، یاد و خاطره رشادتها و فداکاریهای رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.
نظر شما