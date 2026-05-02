به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال بدون رسیدن به هفته انتهایی به پایان رسید و با توجه به شرایط جنگی که پیش آمد امکان برگزاری بازیها وجود نداشت.
طبق جدول و با توجه به صدرنشینی تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان تا پیش از توقف بازیها این تیم بهعنوان نماینده ایران برای رقابتهای جام باشگاههای آسیا معرفی شد.
کمتر از دو هفته تا آغاز رقابتهای لیگ قهرمانان والیبال آسیا باقی مانده و تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران، خود را برای حضوری قدرتمند در آسیا آماده میکند.
این مسابقات قرار است در کشور اندونزی برگزار شود و فولاد سومین حضور خود در این رقابتها را تجربه میکند.
دو خرید مهم فولادیهای سیرجان برای آسیا
آمادهشدن تیم سیرجانی درحالی است که بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان، تصمیم به جذب دو بازیکن دیگر برای تقویت تیم خود گرفته است.
پوریا حسین خانزاده، ملیپوش با تجربه و الکساندر نیکلوف، بازیکن بلغارستانی شاغل در لیگ ایتالیا، به تیم اضافه شدهاند تا ترکیب فولادیها تقویت و آماده رقابت آسیایی شوند.
حضور این ۲ بازیکن که پیش از این نیز با یکدیگر هم تیمی بودند در کنار ترکیب پرستارهای که در فولاد حضور دارند سبب امیدواری زیادی به تیم سیرجانی برای کسب نتایج خوب در آسیا شده است.
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ۲۳ اردیبهشت آغاز میشود و فولاد سیرجان در نخستین بازی خود در آسیا به مصاف جاکارتا باهایانگ پرسیسی که بردیا سعادت ملیپوش ایرانی را در اختیار دارد، خواهد رفت.
باید دید فولادیها در سومین حضور آسیایی خود چه عملکردی را به ثمر میرسانند.
نظر شما