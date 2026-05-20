به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان که با حضور رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، اظهار داشت: وجود بزرگ‌ترین معادن کروم خاورمیانه در کرمان و فعالیت مجهزترین پالایشگاه کروم کشور در جنوب استان کرمان، فرصتی استراتژیک برای ایجاد ارزش‌افزوده و تولید استیل فراهم کرده است.

وی با تبیین ظرفیت‌های لجستیکی استان کرمان افزود: برخورداری از پنج فرودگاه فعال، کرمان را در جایگاه کم‌نظیری از نظر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در سطح کشور قرار داده است که باید از این مزیت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بهره برد.

استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت فعلی زنجیره ارزش در بخش مس و فولاد تصریح کرد: با وجود اینکه کرمان تأمین‌کننده ۷۰ تا ۸۰ درصد کاتد مس ایران است، اما در بخش تولید محصولات نهایی مسی توسعه متناسبی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در زنجیره فولاد نیز با وجود تولید سالانه حدود ۳۰ میلیون تن کنسانتره، عمده تولیدات استان کرمان همچنان به محصولات میانی مانند آهن اسفنجی، شمش و میلگرد محدود است و در تولید محصولات نهایی فولادی جایگاه استان نیازمند ارتقا است.

طالبی، با اشاره به ضرورت تولید استیل در داخل استان کرمان گفت: ماده اولیه این محصول در دسترس است، اما در حال حاضر ناچار به واردات آن هستیم و از این رو، ایجاد یک واحد تولید استیل در مناطق جنوبی استان که علاوه بر دسترسی به منابع معدنی، فاصله نزدیکی با دریا دارد، در دستور کار قرار گرفته و نیازمند ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع اشاره کرد و افزود: با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده و آسیب‌پذیری صنایع مستقر در خطوط ساحلی در شرایط جنگی، استان کرمان می‌تواند با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود، جایگزینی امن برای استقرار صنایع کلان و فعالیت‌های معدنی باشد.

استاندار کرمان در پایان با اشاره به مدیریت چالش‌های اشتغال در سال گذشته اظهار داشت: با تدابیر اتخاذشده در کارگروه اشتغال، نرخ بیکاری در استان کرمان کاهش یافت.

طالبی، افزود: همچنین با اجرای مصوبات استانی و حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، مشکلات واحدهای صنعتی به‌ویژه صنعت خودروسازی که با محدودیت‌های ارزی مواجه بودند، مدیریت شد که این تدابیر حمایتی در شرایط کنونی و تبعات ناشی از جنگ اتخاذ شده و انتظار می‌رود با بهبود شرایط، چالش‌های بخش تولید مرتفع شود.