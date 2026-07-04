جامعه کار کرمان در مسیر تولید و آرمان های انقلاب اسلامی حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر شنبه در آیین بزرگداشت آقای شهید ایران که در محل حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد، با قدردانی از جامعه بزرگ کار، تولید و تعاون گران استان کرمان گفت: جا دارد از ستاد بزرگداشت آیین بدرقه امام مجاهد که نخستین روز این مراسم را به جامعه کار، تولید و تعاونگران استان کرمان اختصاص داد، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم؛ چرا که شما پرچمداران سنگر اقتصادی استان هستید و حضور امروز، تجدید میثاقی با آرمانهای امام شهید و مقام معظم رهبری است.
وی افزود: امروز بیش از ۵۲ هزار واحد کارگری و حدود ۴۳۰ هزار کارگر در بخشهای مختلف اقتصادی استان کرمان در سنگر اقتصاد و تولید مشغول خدمت هستند و این جامعه بزرگ، نقش مهمی در پیشرفت و توسعه استان بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: همه شما عزیزان به خوبی میدانید که هر ساله توفیق داشتیم در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل و دغدغههای جامعه کار و تولید را به صورت مستقیم مطرح کنیم و معظم له نیز ساعتها به صورت اختصاصی سخنان نمایندگان جامعه کارگری را میشنیدند و رهنمودهای ارزشمندی در این حوزه ارائه میکردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: رهبر شهید تنها رهبر یک کشور نبود، بلکه یک مکتب، یک مسیر و یک نهضت مبتنی بر مردمسالاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی را در کشور بنیان گذاشت؛ مسیری که امروز نیز چراغ راه جامعه کار و تولید است.
وی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری حق بزرگی بر گردن کشور دارد، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه شرعی ماست که با حضور در مراسم بزرگداشت امام شهید، بار دیگر با آرمانهای آن امام عزیز و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنیم و این حضور را سرمایهای برای ادامه خدمت در سنگر تولید و اقتصاد بدانیم.
ابراهیمی ،افزود: شاید یکی از بزرگترین افتخارات جامعه کارگری استان کرمان در جنگ تحمیلی اخیر این بود که هیچیک از واحدهای کارگری استان تعطیل نشد و کمترین میزان تعدیل نیرو را در میان واحدهای تولیدی شاهد بودیم؛ موضوعی که نشاندهنده عمق تعامل، همافزایی و روحیه مسئولیتپذیری جامعه کارگری، تعاونگران و کارفرمایان استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان یادآور شد: امروز استان کرمان با قدرت در مسیر تولید و اقتصاد حرکت میکند و در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، بدون تردید یکی از ارکان اصلی تحقق این شعار، جامعه کارگری و تعاونگران هستند.
وی افزود: امروز هم در حوزه تولید و هم در حوزه اشتغال، بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی استان در معادن، صنایع فولادی و سایر بخشهای تولیدی ایجاد شده است و با وجود برخی مشکلات و چالشها، بسیاری از واحدهای تولیدی استان نه تنها فعالیت خود را حفظ کردهاند، بلکه اقدام به جذب نیرو و استخدامهای جدید نیز کردهاند که این موضوع نشاندهنده پویایی بخش تولید در استان است.
ابراهیمی، بیان کرد: این موفقیتها نتیجه همراهی و تعامل شکلگرفته میان تشکلهای کارگری، تشکلهای کارفرمایی، کانونهای بازنشستگی و همه دستگاههای عضو شورای هماهنگی استان است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تلاش کردند چالشها و مشکلات حوزه کار و تولید را به حداقل برسانند و خوشبختانه بخش قابل توجهی از این اهداف نیز محقق شده است.
وی تأکید کرد: واحدهای کارگری استان کرمان همواره به عنوان سنگر اصلی اقتصاد شناخته میشوند و ما نیز در مناسبتهای مختلف، از جمله هفته کار و کارگر و ایامالله دهه فجر، همواره این میثاق را با شرکای اجتماعی خود یادآوری کردهایم که رسالت اصلی ما تولید، حفظ اشتغال و خدمت به جامعه کارگری است و تحقق این اهداف تنها با همراهی، همدلی و تعامل میان همه بخشها امکانپذیر خواهد بود.
ابراهیمی با قدردانی از کارگران، تعاونگران و فعالان اقتصادی که از شهرستانهای مختلف و مناطق صنعتی و همچنین جنوب استان کرمان در این آیین حضور یافته بودند، گفت:حضور امروز شما پاسداشت تلاشهای جامعه کار و تولید و تجدید میثاق با آرمانهای مقام معظم رهبری است و امیدواریم در سال جدید نیز با استمرار این همدلی، بتوانیم اهداف بزرگ حوزه تولید، اشتغال و تعاون را با موفقیت دنبال کرده و به نتیجه برسانیم.
وی افزود: امروز استان کرمان با قدرت در مسیر تولید و اقتصاد حرکت میکند و در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، بدون تردید یکی از ارکان اصلی تحقق این شعار، جامعه کارگری و تعاونگران هستند.
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