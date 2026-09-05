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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

دستگیری باندسارقان سیم کابل اداره برق در مرند

دستگیری باندسارقان سیم کابل اداره برق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری باند ۴نفره سارقان سیم کابل اداره برق با ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع سرقت سیم کابل های اداره برق درسطح حوزه استحفاظی ، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های لازم و اشراف اطلاعاتی و فنی تعداد ۴ سارق حرفه ای و یک مالخر را شناسایی که پس از هماهنگی های قضائی ، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمین در بازجویی های بعمل آمده به ۹ فقره سرقت سیم کابل اداره برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ اسدیان با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست: در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.

کد مطلب 6938278

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