دستگیری باندسارقان سیم کابل اداره برق در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع سرقت سیم کابل های اداره برق درسطح حوزه استحفاظی ، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های لازم و اشراف اطلاعاتی و فنی تعداد ۴ سارق حرفه ای و یک مالخر را شناسایی که پس از هماهنگی های قضائی ، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمین در بازجویی های بعمل آمده به ۹ فقره سرقت سیم کابل اداره برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ اسدیان با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند از شهروندان خواست: در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.