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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

کشف سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در مرند

کشف سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف یک هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود سوخت قاچاق در داخل یک انبار در جاده مرند خوی ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از شناسایی محل‌ مذکور و هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از محل تعداد یک تانکر بزرگ سوخت به مقدار یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش دو میلیارد ریال کشف و در این راستا یک نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مرند تصریح کرد: مبارزه جدّی با قاچاق کالا و سوخت جزء اولویت های اصلی پلیس بوده و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه دپو و یا قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

کد مطلب 6939369

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