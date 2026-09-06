دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی و مخربین اموال مردم توسط پلیس چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در چهاراه دبردان، بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر و مشاهده می نمایند چند نفر با یکدیگر درگیر و موجب بروز خسارت بر مغازه و ماشین های همشهریان عزیز شده اند که ۴ نفر از عاملین اصلی نزاع با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و به کلانتری دلالت داده شدند.

سرهنگ جوانشیر افزود: دستگیر شدگان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

این مقام انتظامی، اخلال در نظم عمومی را خط قرمز پلیس اعلام کرد و اظهار داشت: پلیس با جدیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله می‌کند و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد آرامش جامعه را برهم بزنند.