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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی و مخربین اموال مردم توسط پلیس چاراویماق

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی و مخربین اموال مردم توسط پلیس چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از دستگیری ۴ نفر از عاملان نزاع دسته‌ جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در چهاراه دبردان، بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر و مشاهده می نمایند چند نفر با یکدیگر درگیر و موجب بروز خسارت بر مغازه و ماشین های همشهریان عزیز شده اند که ۴ نفر از عاملین اصلی نزاع با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و به کلانتری دلالت داده شدند.

سرهنگ جوانشیر افزود: دستگیر شدگان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

این مقام انتظامی، اخلال در نظم عمومی را خط قرمز پلیس اعلام کرد و اظهار داشت: پلیس با جدیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله می‌کند و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد آرامش جامعه را برهم بزنند.

کد مطلب 6939436

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